जल्दी बुलाई जाए GST काउंसिल की मीटिंग, एयर प्यूरिफायर पर घटाइए टैक्स: दिल्ली HC

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पलूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने को लेकर जीएसटी काउंसिल की तत्काल बैठक बुलाने और एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरणों पर टैक्स कम करने पर विचार करने को कहा है।

Dec 24, 2025 04:00 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पलूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने को लेकर जीएसटी काउंसिल की तत्काल बैठक बुलाने को कहा है। अदालत ने कहा कि पलूशन की वजह से एयर प्यूरीफायर एक जरूरत बन गए हैं। इन्हें 'मेडिकल डिवाइस' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार नागरिकों को साफ हवा नहीं दे सकती हैं तो कम से कम ऐसे उपकरणों पर टैक्स का बोझ कम करे।

दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने बुधवार को कहा कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस के तौर पर क्लासिफाई करने और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए GST काउंसिल की बैठक फौरन बुलाई जानी चाहिए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कपिल मदान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि दिसंबर में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी कि सरकार को एयर प्यूरीफायर या एयर प्यूरीफायर में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर पर जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए।

अदालत ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वह जीएसटी काउंसिल की जल्द से जल्द बैठक को लेकर निर्देश मांगें। अदातल ने मामले में 26 दिसंबर की तारीख दी है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि काउंसिल की जल्द बैठक फिजिकली संभव नहीं है तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने पर विचार करें। याचिका में एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखे जाने और उन पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 फीसदी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
