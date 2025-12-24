जल्दी बुलाई जाए GST काउंसिल की मीटिंग, एयर प्यूरिफायर पर घटाइए टैक्स: दिल्ली HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पलूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने को लेकर जीएसटी काउंसिल की तत्काल बैठक बुलाने और एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरणों पर टैक्स कम करने पर विचार करने को कहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पलूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने को लेकर जीएसटी काउंसिल की तत्काल बैठक बुलाने को कहा है। अदालत ने कहा कि पलूशन की वजह से एयर प्यूरीफायर एक जरूरत बन गए हैं। इन्हें 'मेडिकल डिवाइस' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार नागरिकों को साफ हवा नहीं दे सकती हैं तो कम से कम ऐसे उपकरणों पर टैक्स का बोझ कम करे।
दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने बुधवार को कहा कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस के तौर पर क्लासिफाई करने और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए GST काउंसिल की बैठक फौरन बुलाई जानी चाहिए।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कपिल मदान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि दिसंबर में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी कि सरकार को एयर प्यूरीफायर या एयर प्यूरीफायर में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर पर जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए।
अदालत ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वह जीएसटी काउंसिल की जल्द से जल्द बैठक को लेकर निर्देश मांगें। अदातल ने मामले में 26 दिसंबर की तारीख दी है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि काउंसिल की जल्द बैठक फिजिकली संभव नहीं है तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने पर विचार करें। याचिका में एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखे जाने और उन पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 फीसदी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।