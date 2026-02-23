Hindustan Hindi News
शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुंडली ना मिलने की वजह से शादी से इनकार पर बनता है केस: हाई कोर्ट

Feb 23, 2026 06:35 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुंडली का मिलान ना होने का हवाला देकर शादी से मना करना अपराध के दायरे में आता है। इस मामले में धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप बनता है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने यह बात एक ऐसे आदमी को जमानत देने से मना करते हुए कही, जिस पर एक महिला के साथ शारीरिक बनाने और बाद में इस आधार पर उससे शादी करने से मना करने का आरोप है कि उनकी जन्म-कुंडली का मिलान नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को बार-बार भरोसा दिलाया था कि उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं है, जिसमें कुंडली मिलान भी शामिल था। लेकिन बाद में इसी का हवाला देते हुए पीड़िता से शादी करने से आरोपी ने इनकार कर दिया है।

पीठ ने कहा कि अपनी गलती मानने की बजाय आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि रिश्ता आपसी सहमति से बना। पीठ ने कहा कि बेशक आरोपी व पीड़िता एक-दूसरे को आठ साल से जानते थे। लेकिन आरोपी ने पीड़िता को धोखे में रख उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

आरोपी के वकील का कहना था कि यह मामला बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। आरोपी को नियमित जमानत मिलनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि पीड़िता ने पहली शिकायत नवंबर 2025 में दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी व उसके परिवार द्वारा कथित तौर पर शादी का भरोसा दिए जाने पर शिकायत वापस ले ली गई थी। बाद में कुंडली न मिलने के आधार पर शादी करने से मना कर दिया गया।

पीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह आरोपों की प्रकृति, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने के लिए तैयार नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि अभी इस मामले में आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुआ है इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। यह मामला इसी वर्ष केशवपुरम थाने में दर्ज किया गया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

Delhi News
