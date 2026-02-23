शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुंडली ना मिलने की वजह से शादी से इनकार पर बनता है केस: हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुंडली का मिलान ना होने का हवाला देकर शादी से मना करना अपराध के दायरे में आता है। इस मामले में धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप बनता है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने यह बात एक ऐसे आदमी को जमानत देने से मना करते हुए कही, जिस पर एक महिला के साथ शारीरिक बनाने और बाद में इस आधार पर उससे शादी करने से मना करने का आरोप है कि उनकी जन्म-कुंडली का मिलान नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को बार-बार भरोसा दिलाया था कि उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं है, जिसमें कुंडली मिलान भी शामिल था। लेकिन बाद में इसी का हवाला देते हुए पीड़िता से शादी करने से आरोपी ने इनकार कर दिया है।
पीठ ने कहा कि अपनी गलती मानने की बजाय आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि रिश्ता आपसी सहमति से बना। पीठ ने कहा कि बेशक आरोपी व पीड़िता एक-दूसरे को आठ साल से जानते थे। लेकिन आरोपी ने पीड़िता को धोखे में रख उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
आरोपी के वकील का कहना था कि यह मामला बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। आरोपी को नियमित जमानत मिलनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि पीड़िता ने पहली शिकायत नवंबर 2025 में दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी व उसके परिवार द्वारा कथित तौर पर शादी का भरोसा दिए जाने पर शिकायत वापस ले ली गई थी। बाद में कुंडली न मिलने के आधार पर शादी करने से मना कर दिया गया।
पीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह आरोपों की प्रकृति, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने के लिए तैयार नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि अभी इस मामले में आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुआ है इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। यह मामला इसी वर्ष केशवपुरम थाने में दर्ज किया गया था।
