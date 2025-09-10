यह निष्पक्ष सुनवाई से समझौता; पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल पेशी पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली में पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल पेशी के संबंध में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 13 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह व्यवस्था निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा से समझौता मालूम पड़ रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल वीके सेक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना (जिसमें पुलिस अधिकारियों को पुलिस थानों से अदालतों में वर्चुअल साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है) प्रथम दृष्टया निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा से समझौता करने वाला नजर आ रहा है।

एलजी को निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल को निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने का अधिकार है। अदालत उनकी शक्तियों पर सवाल नहीं उठा रही है, वरन पुलिस थानों के चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

हम समस्या को समझ रहे पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से सवाल किया कि निष्पक्ष सुनवाई क्या है? क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों को अपने स्थानों से गवाही देने की अनुमति देकर किसी आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से समझौता तो नहीं किया जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि औपचारिक गवाहों, जांच अधिकारियों आदि में कुछ कठिनाई है।

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल एक तटस्थ स्थान निर्धारित कर सकते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह की गवाही आरोपी की उपस्थिति में दर्ज करने का प्रावधान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

तटस्थता को करती है कमजोर पीठ वकील राज गौरव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें इस अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह कार्यपालिका की ओर से नियंत्रित परिसरों में गवाहों से पूछताछ और जिरह की अनुमति देकर आपराधिक मुकदमों की निष्पक्षता और तटस्थता को कमजोर करती है।