Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court said financial support does not dilute seriousness of offence against child
परिवार की मदद से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को जमानत नहीं

परिवार की मदद से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को जमानत नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के खिलाफ अपराध की गंभीरता परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से कम नहीं होती है।

Jan 26, 2026 04:25 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के खिलाफ अपराध की गंभीरता परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से कम नहीं होती है।

आरोपी ने अपनी याचिका में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसका कथित तौर पर लड़की की मां के साथ सहमति से संबंध था। उसने आगे कहा कि वह परिवार का आर्थिक रूप से भरण-पोषण कर रहा था, जिससे लड़की नाखुश थी। आरोपी ने दावा किया कि लड़की की मां उससे जेल में मिलने भी आई थी।

दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लड़की ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए अपने बयानों में लगातार अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है, जिससे उसके बयान की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 जनवरी को कहा कि किसी नाबालिग के खिलाफ अपराध की गंभीरता का आकलन किसी तीसरे पक्ष के आचरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब नाबालिग ने खुद आगे आकर दुर्व्यवहार का खुलासा किया हो। पीठ ने कहा कि यह अपराध एक नाबालिग के खिलाफ है और इसकी गंभीरता का आकलन किसी तीसरे पक्ष के आचरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। जहां नाबालिग ने खुद आगे आकर लगातार दुर्व्यवहार का खुलासा किया है, वहां जमानत याचिका पर विचार करते समय कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह उसके बयान को उचित महत्व दे।

कोर्ट ने कहा कि मां के कथित आचरण को भले ही सही मान लिया जाए, नाबालिग के बयान पर संदेह करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। आवेदक की ओर से यह दलील दी गई है कि पीड़िता की मां ने आरोपी से जेल में मुलाकात की थी या कथित तौर पर उससे पैसे लिए थे। लेकिन, अदालत का मानना है कि इस स्तर पर यह दलील अपराध की गंभीरता को कम नहीं करती है।

आरोपी पर 2021 में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत लड़की को बातचीत के बहाने एक कमरे में ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी ने बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया। उत्पीड़न की वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसे बंधक बनाया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

Subodh Kumar Mishra

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
