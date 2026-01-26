परिवार की मदद से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को जमानत नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के खिलाफ अपराध की गंभीरता परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से कम नहीं होती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के खिलाफ अपराध की गंभीरता परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से कम नहीं होती है।
आरोपी ने अपनी याचिका में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसका कथित तौर पर लड़की की मां के साथ सहमति से संबंध था। उसने आगे कहा कि वह परिवार का आर्थिक रूप से भरण-पोषण कर रहा था, जिससे लड़की नाखुश थी। आरोपी ने दावा किया कि लड़की की मां उससे जेल में मिलने भी आई थी।
दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लड़की ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए अपने बयानों में लगातार अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है, जिससे उसके बयान की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 जनवरी को कहा कि किसी नाबालिग के खिलाफ अपराध की गंभीरता का आकलन किसी तीसरे पक्ष के आचरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब नाबालिग ने खुद आगे आकर दुर्व्यवहार का खुलासा किया हो। पीठ ने कहा कि यह अपराध एक नाबालिग के खिलाफ है और इसकी गंभीरता का आकलन किसी तीसरे पक्ष के आचरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। जहां नाबालिग ने खुद आगे आकर लगातार दुर्व्यवहार का खुलासा किया है, वहां जमानत याचिका पर विचार करते समय कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह उसके बयान को उचित महत्व दे।
कोर्ट ने कहा कि मां के कथित आचरण को भले ही सही मान लिया जाए, नाबालिग के बयान पर संदेह करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। आवेदक की ओर से यह दलील दी गई है कि पीड़िता की मां ने आरोपी से जेल में मुलाकात की थी या कथित तौर पर उससे पैसे लिए थे। लेकिन, अदालत का मानना है कि इस स्तर पर यह दलील अपराध की गंभीरता को कम नहीं करती है।
आरोपी पर 2021 में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत लड़की को बातचीत के बहाने एक कमरे में ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी ने बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया। उत्पीड़न की वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसे बंधक बनाया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।