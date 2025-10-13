जीवनसाथी पर बेफवाई का गलत दावा क्रूरता के समान; दिल्ली हाई कोर्ट

Hindustan Hindi News
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि जीवनसाथी पर बेवफाई का गलत दावा क्रूरता के समान है। कोर्ट ने कहा कि कोई अपने जीवनसाथी पर बेफवाई का मानहानिकारक और झूठा दावा करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है तो ये उसके प्रति क्रूरता के समान है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 11:07 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि जीवनसाथी पर बेवफाई का गलत दावा क्रूरता के समान है। कोर्ट ने कहा कि कोई अपने जीवनसाथी पर बेफवाई का मानहानिकारक और झूठा दावा करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है तो ये उसके प्रति क्रूरता के समान है। जस्टिस ने कहा, पार्टनर पर झूठे और निराधार आरोप लगाना और उसके परिवारवालों के खिलाफ झूठे केस शुरू कर उन्हें परेशान करना, अपीलकर्ता की प्रतिशोधात्मक मंशा को दर्शाता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह की नींव आपसी विश्वास और सम्मान पर टिकी है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे कहा कि जब किसी शख्स को उसका जीवनसाथी सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहा हो और लापरवाह आरोप लगा रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उनसे सहवास जारी रखने की उम्मीद करना सही नहीं है। हाई कोर्ट की यह टिप्पणी एक पारिवारिक कोर्ट के क्रूरता के आधार पर एक पति को तलाक देने के फैसले को बरकरार रखते हुए की। दरअसल इस कपल की शादी 1997 में हुई थी। इसके बाद इन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। जिसके कारण पत्नी ने कई शिकायतें कीं और क्रॉस-एफआईआर दर्ज कराईं। दोनों 2012 से अलग रह रहे थे, और पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर 2013 में तलाक के लिए अर्जी दी।

उसने दावा किया कि उसकी पत्नी घमंडी थी, उसका अपमान करती थी, घरेलू कामों में लापरवाही बरतती थी और उसे ससुराल से निकाल देती थी। उसने कहा कि पत्नी ने बिना किसी सबूत के उस पर बेवफाई का आरोप लगाया। पत्नी ने दावा किया कि उसका पति दहेज की मांग करता था और उसके अवैध संबंध भी थे। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने पति के साथ क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया था। कोर्ट ने यह माना था कि उसके साथ ऐसी प्रकृति और स्तर की क्रूरता की गई थी कि उससे पत्नी के साथ रहने की उम्मीद करना उचित नहीं था। इसके बाद पत्नी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने पति के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें और मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिससे उसके खिलाफ आक्रामक मुकदमेबाजी का एक निरंतर पैटर्न दिखाई देता है। कोर्ट ने ये भी कहा, इन आरोपों की प्रकृति और लंबे समय तक बार-बार दर्ज किए जाने, खासकर जब दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह रहे थे, को सामान्य मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।

