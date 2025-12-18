बिजली का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकताः हाई कोर्ट

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बिजली तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। किसी आदमी को केवल मकान मालिक-किरायेदार विवाद के लंबित होने के कारण इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बिजली तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। किसी आदमी को केवल मकान मालिक-किरायेदार विवाद के कोर्ट में लंबित होने के कारण इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मिनी पुष्कर्ना एक किरायेदार की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। इसमें बिजली वितरक कंपनी को मकान मालिक से एनओसी की मांग किए बिना उसके परिसर में बिजली की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह ध्यान देने योग्य है कि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। अतः, जब तक याचिकाकर्ता के पास संबंधित संपत्ति है उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

लंबित विवाद बिजली से वंचित करने का आधार नहीं कोर्ट ने आगे कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि न्यायालयों ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा है कि बिजली जीवन के मूलभूत अधिकारों में से एक है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी नागरिक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह बिजली जैसी मूलभूत जरूरतों के बिना जीवन जिए। कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच लंबित विवाद बिजली से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। क्योंकि यह एक मूलभूत सुविधा है।

कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता और मकान मालिक के बीच विवाद लंबित हैं। हालांकि, वास्तविकता यह है कि याचिकाकर्ता विवादित संपत्ति पर वैध रूप से कब्जा किए हुए है। जब तक किसी कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक याचिकाकर्ता का कब्जा अवैध नहीं कहा जा सकता।

किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद चल रहा याचिकाकर्ता ने बिजली वितरक को निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी कि वह उक्त परिसर के मकान मालिक से एनओसी की मांग किए बिना उसके किराए के मकान में बिजली आपूर्ति बहाल करे। याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से कई पंजीकृत पट्टा विलेखों के तहत परिसर पर कब्जा किए हुए है। लेकिन, किरायेदार और मकान मालिक के बीच कुछ विवाद चल रहा है।

2025 में मकान मालिकों में से एक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जो तीस हजारी कोर्ट में लंबित है। इस मुकदमे में कब्जे की वसूली, किराए का बकाया और याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है।

मकान मालिकों ने जानबूझकर काट दी थी बिजली दिसंबर में याचिकाकर्ता ने बिजली वितरक के खिलाफ एक प्रतिदावा भी दायर किया। इसमें अन्य बातों के अलावा, बिजली वितरक के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई है। इसके तहत उन्हें उस निरंतर आपूर्ति को बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसे मकान मालिकों ने जानबूझकर काट दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं विशाल सक्सेना, मीनाक्षी गर्ग और राशि अग्रवाल ने बताया कि अस्थायी आर्थिक तंगी के कारण याचिकाकर्ता सितंबर-अक्टूबर 2025 के बकाया बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप, बिजली वितरक ने 28 नवंबर 2025 को बिजली आपूर्ति काट दी और बिजली मीटर हटा दिया।

मीटर लगाकर बिजली बहाल करने का अनुरोध आगे यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 28 नवंबर 2025 को ही बकाया बिजली बिल का भुगतान कर दिया था और बिजली वितरक कंपनी को अब कोई राशि देय नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भुगतान के बाद याचिकाकर्ता ने बिजली वितरक कंपनी से बिजली बहाल करने उक्त परिसर में बिजली मीटर लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, बिजली वितरक कंपनी ने मकान मालिकों से एनओसी की मांग की।

बिजली वितरक कंपनी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शारिक हुसैन और कीर्ति गर्ग ने बताया कि मकान मालिक बिजली के रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं। बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बाद में, उन्हें मकान मालिकों से एक सूचना मिली थी कि संबंधित संपत्ति की तीसरी मंजिल पर बिजली का कनेक्शन दोबारा न जोड़ा जाए। इसलिए बिजली का कनेक्शन बहाल नहीं किया गया है।