बुजुर्गों को अपने ही घर में बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता- दिल्ली हाईकोर्ट
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि 85 साल की उम्र में याचिकाकर्ता को अपने ही घर में शांति और सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है। पीठ ने यह टिप्पणी 85 साल के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी इच्छा के खिलाफ अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब उनके बीच के रिश्ते इतने खराब हो गए हों कि उन्हें बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़े और पुलिस की मदद लेनी पड़े।
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि 85 साल की उम्र में याचिकाकर्ता को अपने ही घर में शांति और सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है। पीठ ने यह टिप्पणी 85 साल के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस व्यक्ति ने दिल्ली में अपनी खुद की खरीदी हुई संपत्ति से अपने बड़े बेटे और बहू को बेदखल करने की मांग की थी। पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दायर बेदखली की याचिका खारिज की गई थी।
बेटे-बहू को चार हफ्तों के अंदर घर खाली करने का आदेश
साथ ही पीठ ने बेटेऔर बहू को चार सप्ताह के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने पीठ में आरोप लगाया है कि उनका बेटा और बहू उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी शांति भंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति का पूर्ण मालिक होने के बावजूद वे अपने ही घर में शांति से नहीं रह पा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने 1980 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से यह संपत्ति खरीदी थी। बाद में 2000 में इसे फ्रीहोल्ड करवा लिया।
पुलिस को क्या निर्देश?
उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा और बहू 2003 में अपनी शादी के बाद से ही वहां रह रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार उनसे कहीं और रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने घर खाली करने से इनकार किया। पीठ ने ने डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पारित आदेशों को रद्द कर दिया है। पीठ ने याचिकाकर्ता के बेटे और बहू को चार सप्ताह के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है। संबंधित थाने की पुलिस को भी यह निर्देश दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो वे आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता को हर संभव सहायता प्रदान करें।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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