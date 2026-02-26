जीवनशैली विकार की वजह से दिव्यांगता पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता: हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल के जवानों को सिर्फ इसलिए दिव्यांगता पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी बीमारी को जीवनशैली संबंधी विकार बताया गया। सरकार का कहना था कि जवान की तैनाती शांतिपूर्ण क्षेत्र में थी। पीठ ने सरकार के इस दलील को खारिज कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गैर-संचालन क्षेत्र में भी सेना की नौकरी तनावपूर्ण रहती है और इससे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती हैं। जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सशसत्र बल अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने यह फैसला वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के हक में सुनाया है। यह अधिकारी उच्च रक्तचाप व इसी तरह की अन्य बीमारियों से पीड़ित पाए गए थे।
पीठ ने जोर देकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बीमारी सीमा क्षेत्र में होती है या शांतिपूर्ण स्थल पोस्टिंग के दौरान। फर्क इस बात का है कि बीमारी का सर्विस कंडीशन से कोई मेल है या नहीं। पीठ ने मोटापे, स्मोकिंग या शराब के इस्तेमाल से जुड़ी दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मेडिकल बोर्ड के नतीजों में इन कारणों को वजह नहीं बताया गया था।
पीठ आगे कहा कि सिर्फ ज्यादा वजन होने से यह साबित नहीं हो सकता कि उच्च रक्तचाप या दिल की बीमारी खुद से हुई है। अधिकरण को इस बात के लिए भी दोषी ठहराया गया कि उसने ऐसे नतीजों को समर्थन करने वाले मेडिकल सबूत के बिना, खुद ही वजन व जीवनशैली की वजह पेश की।
इस अधिकारी ने भारतीय वायु सेना में 40 साल से ज्यादा समय तक सेवा की थी। नियुक्ति के समय वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ था। वर्ष 1999 में अधिकारी को उच्च रक्तचाप की दिक्कत शुरू हो गई थी। वर्ष 2016 में हृदय संबंधी दिक्कत का पता चलने के बाद उनकी ओपन-हार्ट सर्जरी हुई। अधिकारी की दिव्यांगता को जिंदगी भर के लिए 50 फीसदी आंका गया था, फिर भी उनका दिव्यांग पेंशन दावा खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।