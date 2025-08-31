वैवाहिक विवादों में अवैध संबंध के आरोप पर कोर्ट को सीडीआर मंगाने का हक : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में अगर पति-पत्नी के बीच अवैध संबंध का आरोप लगता है तो अदालत मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मंगवाने का आदेश दे सकती है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में साफ किया कि ऐसे मामलों में सबूत अक्सर परिस्थितिजन्य होते हैं, यानि होटल में ठहरना लगातार बातचीत या मोबाइल लोकेशन जैसे तथ्य अदालत के लिए अहम हो सकते हैं।

बेंच ने कहा कि ऐसा डेटा सीधे विवाद से जुड़ा है, इसे फिशिंग इन्क्वायरी नहीं कहा जा सकता। बशर्ते कि यह केवल एक तय समयावधि तक सीमित हो। साथ ही सीलबंद लिफाफे में गोपनीयता के साथ अदालत के सामने पेश किया जाए।

हाईकोर्ट का यह आदेश उस मामले में आया, जहां एक कथित प्रेमिका ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने उसके व महिला के पति के कॉल डिटेल्स और मोबाइल टॉवर लोकेशन पेश करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने इसे निजता का हनन बताया, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील खारिज कर दी।