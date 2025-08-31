Delhi High Court said court has right to call CDR on illicit relationship allegation in marital disputes वैवाहिक विवादों में अवैध संबंध के आरोप पर कोर्ट को सीडीआर मंगाने का हक : दिल्ली हाईकोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में अगर पति-पत्नी के बीच अवैध संबंध का आरोप लगता है तो अदालत मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मंगवाने का आदेश दे सकती है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 10:30 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में अगर पति-पत्नी के बीच अवैध संबंध का आरोप लगता है तो अदालत मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मंगवाने का आदेश दे सकती है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में साफ किया कि ऐसे मामलों में सबूत अक्सर परिस्थितिजन्य होते हैं, यानि होटल में ठहरना लगातार बातचीत या मोबाइल लोकेशन जैसे तथ्य अदालत के लिए अहम हो सकते हैं।

बेंच ने कहा कि ऐसा डेटा सीधे विवाद से जुड़ा है, इसे फिशिंग इन्क्वायरी नहीं कहा जा सकता। बशर्ते कि यह केवल एक तय समयावधि तक सीमित हो। साथ ही सीलबंद लिफाफे में गोपनीयता के साथ अदालत के सामने पेश किया जाए।

हाईकोर्ट का यह आदेश उस मामले में आया, जहां एक कथित प्रेमिका ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने उसके व महिला के पति के कॉल डिटेल्स और मोबाइल टॉवर लोकेशन पेश करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने इसे निजता का हनन बताया, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील खारिज कर दी।

दुष्कर्म का कलंक दोषी पर लगे, पीड़िता पर नहीं

वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी की उसके खिलाफ कार्यवाही बंद करने की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने बलात्कार की कार्यवाही रद्द करने की दलील देते हुए कहा है कि यह नाबालिग पीड़िता के हित में होगा, अन्यथा उसे कलंक का सामना करना होगा। कोर्ट ने कहा कि कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर होना चाहिए।