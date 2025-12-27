Hindustan Hindi News
सड़क बनवाने के लिए भी क्या अदालत के पास आना होगा.. दिल्ली HC सख्ती से पूछा

संक्षेप:

हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और आदेशों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार और निगम अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

Dec 27, 2025 06:00 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक। नई दिल्ली
एक सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय निवासियों के अदालत आने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सरकारी महकमों के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा है कि अब सड़क बनवाने या उसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल ना करने के लिए नागरिकों को अदालत की शरण लेनी पड़ेगी।

कोर्ट ने संबंधित विभागों व अधिकारियों को कहा है क्यों ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा है कि इस मुद्दे पर पहले ही अदालत विभागों को दो बार आदेश जारी कर चुकी है। पहले स्थानीय निवासियों की गुहार पर सड़क बनाने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद सड़क बनाने के दौरान जांच में घटिया सामग्री का खुलासा होने पर दूसरी बार निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद विभागों व अधिकारियों की तरफ से अनुपालन रिपोर्ट दायर नहीं की गई।

नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

पीठ ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। पीठ ने इस मामले में संबंधित विभागों व अधिकारियों को 22 जनवरी 2026 से पहले जवाब देने को कहा है।

सितंबर 2024 के आदेश पर नहीं दिया जवाब

इस मामले में कोटला मुबारकपुर के निवासियों की तरफ से हाईकोर्ट के समक्ष टूटी सड़क का मुद्दा उठाया था। कोर्ट ने वर्ष 2023 में इस सड़क को बनाने के आदेश दिए। सड़क नगर निगम को बनानी थी, लेकिन दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस सड़क का निर्माण शुरू किया। इस पर स्थानीय निवासियों की तरफ से मनजीत सिंह चुघ ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का मुद्दा उठाया। इंजीनियरों द्वारा इसकी जांच की गई, तो पाया किया वास्तविकता में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है।

पांच सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस सड़क का तीन महीने में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ निर्माण का आदेश दिया। लेकिन सवा साल बीत जाने के बावजूद न सड़क बनी और न ही विभागों की तरफ से अनुपालन रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई।

नगर निगम ने पुलिस में की थी शिकायत

इस सड़क का निर्माण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत किया जाना था, लेकिन बाढ़ व सिंचाई विभाग ने इस सड़क को बनाना शुरू किया। इसकी शिकायत बकायदा निगम की तरफ से 28 सिंतबर 2024 को कोटला मुबारकपुर थाना प्रमुख को की गई थी। शिकायत में कहा गया कि निगम के कनिष्ठ अभियंता ने इलाके के दौरे के दौरान पाया कि बापू पार्क इलाके में एक सड़क बाढ़ व सिंचाई विभाग द्वारा बनाई जा रही है। इसके लिए निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया गया है।

