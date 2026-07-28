मकोका केस में नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, HC से लगाई है गुहार
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को AAP के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से जुड़ा है।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है। बाल्यान को इस मामले में दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पुलिस ने ऑडियो क्लिप, गवाहों के बयान और कबूलनामों के आधार पर चार्जशीट फाइल की है।
उम्मेद सिंह को जांच में शामिल होने के आदेश
जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने नरेश बाल्यान के वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अमित प्रसाद के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने उम्मेद सिंह को शुक्रवार तक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में मामले की जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है।
लगाई थी यह गुहार
उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। बाल्यान महाराष्ट्र संगठित अपराध निरोधक कानून के तहत आरोपी हैं, जो कथित तौर पर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा चलाए जा रहे एक सगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है। बाल्यान 4 दिसंबर, 2024 से हिरासत में हैं।
मोबाइल पर बातचीत पर भी जांच
इस मामले में दिल्ली पुलिस बाल्यान और सांगवान के बीच कथित तौर पर मोबाइल पर हुई बातचीत के एक ऑडियो क्लिप पर भरोसा कर रही है। इसने सिंडिकेट के खिलाफ पीड़ितों और सुरक्षित गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। इसने सचिन चिकारा और रोहित उर्फ अन्ना का कबूलनामा भी रिकॉर्ड किया है।
सत्र अदालत से मायूसी के बाद पहुंचे थे हाई कोर्ट
सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बाल्यान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान और कई अन्य लोगों के खिलाफ मकोका के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
कपिल सांगवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट
इस चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि वे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा चलाए जा रहे एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो फरार है। कथित तौर पर ब्रिटेन में छिपा हुआ है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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