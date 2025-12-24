संजय कपूर की 30000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

संक्षेप: उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, जहां बच्चों और मां ने वसीयत को फर्जी बताते हुए प्रिया कपूर के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है।

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपये की निजी संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब निर्णायक मोड़ पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अंतरिम रोक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया कि अब कोई नई दलील या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोर्ट का आने वाला आदेश इस विरासत की लड़ाई की दिशा तय करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बच्चों की ओर से चुनौती केस का केंद्र बिंदु संजय कपूर की कथित वसीयत है, जिसमें उनकी पूरी निजी संपत्ति तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को दी गई है। करिश्मा कपूर से उनके बच्चों समायरा और कियान राज कपूर ने वसीयत को चुनौती दी है। उनके वकील सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि वसीयत में कई असंगतियां हैं। इसमें स्त्रीलिंग सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है। संजय की मां का नाम तक नहीं है। दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और इसे किसी तीसरे व्यक्ति के लैपटॉप पर तैयार किया गया लगता है। प्रिया ही वसीयत की प्रस्तावक और एकमात्र लाभार्थी हैं, इसलिए कोर्ट को गहन जांच करनी चाहिए।

मां रानी कपूर का विरोध संजय की मां रानी कपूर ने भी वसीयत का अलग से विरोध किया है। उनके वकील सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने कहा कि संजय अपने बच्चों, मां और परिवार से गहरा लगाव रखते थे। वे पूरी संपत्ति सिर्फ प्रिया को नहीं दे सकते थे। रानी ने आरोप लगाया कि संजय की मौत के बाद प्रिया ने जल्दी से कारोबार और संपत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। कोर्ट में जमा संपत्ति की लिस्ट अधूरी है। इसमें कीमती पेंटिंग्स, घड़ियां, बैंक खाते, इंश्योरेंस और किराए की आय शामिल नहीं हैं। संजय की कमाई करोड़ों में थी, लेकिन घोषित संपत्ति सिर्फ करीब 1.7 करोड़ रुपये दिखाई गई है।

प्रिया कपूर का बचाव प्रिया कपूर की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संपत्तियों की पूरी लिस्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड और शपथ पत्र शामिल हैं। विदेश में संपत्ति छिपाने या ट्रांसफर करने का कोई सबूत नहीं है। संजय की सालाना 60 करोड़ रुपये कमाई का दावा गलत है। एक महंगी रोलेक्स घड़ी का आरोप फेक सोशल मीडिया अकाउंट पर आधारित है। मौत के बाद कुछ कॉर्पोरेट कदम रानी कपूर के ईमेल पर आधारित थे, जिसे बाद में उन्होंने नकार दिया। वसीयत का प्रारूप रानी की 2024 की वसीयत से मिलता-जुलता है।