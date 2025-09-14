Delhi High Court rejects wife maintenance claim plea for hiding salary slip सैलरी स्लिप छुपाना पड़ा महंगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी का भरण-पोषण दावा किया खारिज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court rejects wife maintenance claim plea for hiding salary slip

सैलरी स्लिप छुपाना पड़ा महंगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी का भरण-पोषण दावा किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी पति से भरण-पोषण का दावा करती है, लेकिन अपनी नवीनतम सैलरी स्लिप या इनकम की सही डिटेल प्रस्तुत नहीं करती, तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 11:30 AM
share Share
Follow Us on
सैलरी स्लिप छुपाना पड़ा महंगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी का भरण-पोषण दावा किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी पति से भरण-पोषण का दावा करती है, लेकिन अपनी नवीनतम सैलरी स्लिप या इनकम की सही डिटेल प्रस्तुत नहीं करती, तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है।

जस्टिस डॉ. स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दाखिल एक मामले की सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की वित्तीय कठिनाई साबित किए बिना उसका दावा केवल काल्पनिक माना जाएगा और इस आधार पर उसे भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता।

ये भी पढ़ें:'माता-पिता के जीवित रहते दादा-दादी की संपत्ति पर पोते-पोतियों का हक नहीं'

यह मामला उस पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पति को अपनी नाबालिग बेटी का भरण-पोषण देने का आदेश तो दिया था, लेकिन पत्नी को राहत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसने अपनी वास्तविक आय छिपाई है और हालिया सैलरी सर्टिफिकेट पेश नहीं किया।

रिकॉर्ड में मौजूद दिसंबर 2016 की वेतन पर्ची के अनुसार महिला का वेतन 33,052 रुपये था, जबकि उसने अपनी मौजूदा आय मात्र 10,000 रुपये प्रति माह बताई थी। अदालत ने माना कि आय को लेकर अस्पष्टता होने पर भरण-पोषण का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।