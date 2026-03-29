यह मामला दुर्घटना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, हाई कोर्ट ने रेलवे के खिलाफ अपील खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रेल यात्री की मुआवजे की अपील खारिज कर दी। इस यात्री को 2015 में कथित तौर पर ट्रेन से गिरने के बाद अपने दोनों हाथ कटवाने पड़े थे। उसने दावा किया कि ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण वह गलती से सोनीपत और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन से नीचे गिर गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रेल यात्री की मुआवजे की अपील खारिज कर दी। इस यात्री को 2015 में कथित तौर पर ट्रेन से गिरने के बाद अपने दोनों हाथ कटवाने पड़े थे। उसने दावा किया कि ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण वह गलती से सोनीपत और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन से नीचे गिर गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि रिकॉर्ड में घटना की जगह और यात्री के बयान में जो अंतर था, वह मामले की जड़ तक जाता है। चूंकि बुनियादी तथ्य साबित नहीं हो पाए, इसलिए इस दावे को दुर्घटना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
25 मार्च के अपने आदेश में कोर्ट ने यात्री की उस अपील को खारिज कर दिया, जो उसने रेलवे दावा अधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर की थी। अधिकरण ने 2018 में यात्री के चोट के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि उस फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं है।
अपीलकर्ता के अनुसार, मार्च 2015 में वह एक वैध सेकंड-क्लास यात्रा टिकट लेकर सोनीपत रेलवे स्टेशन से झांसी जाने के लिए मालवा एक्सप्रेस में सवार हुआ था। उसने दावा किया कि ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण वह गलती से सोनीपत और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन से नीचे गिर गया। इस घटना में उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी दोनों कोहनियों के नीचे के हाथ काटने पड़े।
अपने फैसले में कोर्ट ने यह पाया कि जहां एक तरफ अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह सदर बाजार के पास गिरा था, वहीं लोक नायक अस्पताल के रिकॉर्ड में घटना की जगह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 10 बताई गई थी। भले ही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से गुजरी ही नहीं थी।
इसके अलावा, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड से यह पता चला कि घटना के बारे में जानकारी लगभग 1:30 बजे रात में मिली थी, जबकि अपीलकर्ता के अनुसार, यह घटना लगभग 6:30 बजे शाम को हुई थी।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह घटना के कथित समय और पुलिस को जानकारी मिलने के समय के बीच लगभग 7 घंटे के अंतर को दर्शाता है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में यह स्वीकार करना मुश्किल है कि इतनी गंभीर चोटें लगने के बावजूद कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक बिना किसी देखभाल के जीवित रह सकता था, जिसका परिणाम दोनों हाथों के काटने के रूप में सामने आया। यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में घटना के तरीके से जुड़े बुनियादी तथ्य साबित नहीं हो पाए हैं। इसलिए इस दावे को 'अप्रत्याशित घटना' के दायरे में नहीं लाया जा सकता। ट्रिब्यूनल ने सही निष्कर्ष निकाला है कि कथित घटना, अधिनियम के तहत 'अप्रत्याशित घटना' की परिभाषा के दायरे में नहीं आती। ऐसे में यह अपील खारिज की जाती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।