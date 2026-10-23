AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को भरना ही पड़ेगा पीस बॉन्ड, दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका
नेहा बोरा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस को रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ जबरन कोई कार्रवाई न करने का निर्देश देने की मांग की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने SEM (विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने और एक जमानतदार (surety) देने के लिए कहा गया था। यह आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पढ़कर सुनाया।
इसके साथ ही कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को भी कुछ निर्देश दिए हैं, जिनमें बोरा को इस मामले से जुड़ी सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना भी शामिल है। इससे एक दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
SEM कोर्ट के नोटिस को दी थी चुनौती
SIR में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहीं नेहा बोरा ने हाई कोर्ट में दायर अपनी इस याचिका में SEM द्वारा अपने खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ जबरदस्ती कोई कार्रवाई न करने का निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी मांग मानने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
‘राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं’
बीते दिन हुई सुनवाई के दौरान नेहा बोरा ने कोर्ट में दलील दी थी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने करीब तीन घंटे तक बोरा और पुलिस के वकील को सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा था कि वह शुक्रवार की शाम अपने आदेश को सुनाएगी।
'SEM ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया'
हाई कोर्ट में बहस के दौरान बोरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने नोटिस जारी करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि महज 'कट-एंड-पेस्ट' किया।
पुलिस ने इन वजहों से बोरा के खिलाफ जारी किया नोटिस
पुलिस के नोटिस का जिक्र करते हुए वकील ने कहा, 'नोटिस के अनुसार, बोरा ने मंडी हाउस के गोल चक्कर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जोर-जोर से चिल्लाया था। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर और उसके आसपास विरोध प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया था, लोगों को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक अनधिकृत प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाया था और बिना उचित अनुमति लिए राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था।'
नेहा की तरफ से बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘शायद उन्हें कानून के बारे में कुछ जानकारी देने की जरूरत है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हमें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।’
नेहा को 16 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था
नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को निवारक हिरासत में लिया गया था, जब वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में शामिल होने जा रही थीं। इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था। वकील अभिक चिमनी द्वारा तैयार अपनी याचिका में बोरा ने कहा कि पुलिस का नोटिस साफ नहीं है। असल में गलत है, और इसमें शांति भंग होने की संभावना को साबित करने के लिए कोई सामग्री या जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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