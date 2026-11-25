यूपीएससी की कॉपियां देखने की मांग खारिज, HC की दो-टूक, निजी आशंका जनहित का आधार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि निजी आशंका जनहित का आधार नहीं हो सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाएं देखने और उनकी प्रमाणित प्रतियां मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता को संदेह था कि सरकारी पत्र में रोल नंबर का पहला शून्य छूटने के कारण अंकों में भी गलती हुई होगी। अदालत ने कहा कि आधिकारिक पत्राचार में रोल नंबर गलत दर्ज होने से मूल्यांकन में गड़बड़ी की आशंका पैदा होना अपने आप में जनहित का आधार नहीं बन जाता।
अभ्यर्थी का दावा व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी का दावा व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित है और इसमें ऐसा कोई जनहित साबित नहीं हुआ, जिसके आधार पर उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक करने का निर्देश दिया जाए।
प्रमाणित प्रतियां देने की मांग
अदालत ने यह आदेश मेघा जोशी की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2022 की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के निबंध समेत सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने और प्रमाणित प्रतियां देने की मांग की थी। वह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार तक पहुंची थीं।
रोल नंबर ‘0106438’ के बजाय ‘106438’ दर्ज
हालांकि, 23 जनवरी 2023 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के एक पत्र में उनका रोल नंबर ‘0106438’ के बजाय ‘106438’ दर्ज किया गया था। पहला शून्य छूटने के कारण उन्हें आशंका हुई कि निबंध के कम अंकों समेत अन्य अंकों को दर्ज करने में भी गलती हुई होगी।
नहीं मिली गलती
यूपीएससी ने बताया कि उनकी निबंध की उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच कराई गई थी। इसमें कोई उत्तर जांचने से छूटने, अंकों के जोड़ में गलती या अन्य लिपिकीय गलती नहीं मिली। आयोग के मुताबिक, साक्षात्कार के लिए चयनित 362 अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण संबंधी पत्रों में रोल नंबर का पहला शून्य छूट गया था, लेकिन इसका उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के यूपीएससी बनाम अंगेश कुमार फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी है। जनहित साबित होने पर जानकारी देने का अपवाद लागू हो सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की मांग पर दखल से इनकार
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि कॉरिडोर खोलने या बंद रखने का फैसला सरकार का नीतिगत निर्णय है। ऐसे मामले में अदालत कैसे दखल दे सकती है? यह फैसला सरकार ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने बुधवार को गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) पारदर्शिता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सिख श्रद्धालुओं की आस्था का हवाला देते हुए पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए कॉरिडोर दोबारा खोलने की मांग की गई थी।
नागरिकों के हित में लिया गया नीतिगत फैसला
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 से करतारपुर कॉरिडोर बंद करने का फैसला लिया था। यह निर्णय देश के नागरिकों के हित में लिया गया नीतिगत फैसला है। ऐसे में असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत अदालत के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। हालांकि, अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के सामने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। पीठ ने उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारी इस प्रतिवेदन पर विचार करेंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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