ताहिर हुसैन से जुड़े मामले में गवाह को दोबारा बुलाने की मांग, HC से पुलिस की याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन से जुड़े आगजनी के एक मामले में सरकारी पक्ष के एक गवाह को फिर से बुलाने की मांग की गई है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 05:41 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन से जुड़े आगजनी के एक मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह को फिर से बुलाने की मांग की गई है। साथ ही उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित करने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

इस याचिका वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े आगजनी मामले की सुनवाई में अभियोजन गवाह को फिर से बुलाने की मांग करने वाले सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले के आरोपियों में ताहिर हुसैन भी हैं। एफआईआर में उन पर दंगों के दौरान करावल नगर स्थित एक ई-रिक्शा गोदाम में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाया गया था।

मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध है। इस साल 28 जनवरी को अभियोजन पक्ष ने सब-इंस्पेक्टर से बयान दर्ज किए थे। इंस्पेक्टर शिव चरण मीणा की गवाही में घटना की तारीख को लेकर विसंगति थी। उन्होंने गवाही दी थी कि 24 फरवरी 2020 की रात लगभग 11:30 बजे से 12 बजे के बीच उन्होंने देखा कि संबंधित दुकान जली चुकी थी और उसका शटर भी टूट गया था।

वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था कि घटना 25 फरवरी 2020 को हुई थी। दूसरी ओर हेड कांस्टेबल अंकित मलिक जो इंस्पेक्टर शिव चरण मीणा के साथ थे। उनका कहना था कि ई-रिक्शा शोरूम 25 फरवरी को जली अवस्था में मिला था।

मामले को कुछ देर सुनने के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड देखा गया। याचिका खारिज की जाती है। पुलिस के वकील ने दलील दी कि 7 फरवरी 2023 को छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में कड़कड़डूमा अदालत के 7 फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें इंस्पेक्टर शिव चरण मीणा को वापस बुलाने, घटना की तारीख के बारे में उनसे जिरह करने अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी गई थी। पुलिस के वकील का कहना था कि घटना वाले दिन सब इंस्पेक्टर के साथ एक कांस्टेबल भी था। उसको बयान के लिए दोबारा बुलाया जाना जरूरी है। परन्तु उच्च न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया।

