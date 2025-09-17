Delhi High Court refuses to stay demolition of apartments in Mukherjee Nagar Delhi दिल्ली में अपार्टमेंट गिराने पर रोक लगाने से HC का इनकार, कहा- इस तारीख तक खाली करना होंगे घर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court refuses to stay demolition of apartments in Mukherjee Nagar Delhi

दिल्ली में अपार्टमेंट गिराने पर रोक लगाने से HC का इनकार, कहा- इस तारीख तक खाली करना होंगे घर

अदालत ने उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के दौरान अपने साथ बाथरूम फिटिंग्स और बिजली के सामान सहित वहां लगा अन्य सामान साथ ले जाने की अनुमति भी दे दी। साथ ही अदालत ने DDA से कहा कि वह कम से कम असुविधा देते हुए बिल्डिंग गिराने का काम करे।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रुति कक्कड़, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 03:10 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में अपार्टमेंट गिराने पर रोक लगाने से HC का इनकार, कहा- इस तारीख तक खाली करना होंगे घर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स (SVA) के रहवासियों को राहत देने से इनकार करते हुए इमारत को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, साथ ही यहां रहने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को 12 अक्टूबर तक घर खाली करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने उन्हें एक बात की राहत देते हुए DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) को तब तक उन लोगों को 10% वार्षिक वृद्धि के साथ किराया देने का निर्देश दिया, जब तक कि वहां रहने वाले परिवारों को नए पुनर्निर्मित फ्लैट नहीं मिल जाते।

रहवासी ले जा सकेंगे बाथरूम फिटिंग समेत अन्य सामान

इसके अलावा अदालत ने उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के दौरान अपने साथ बाथरूम फिटिंग्स और बिजली के सामान सहित वहां लगा अन्य सामान साथ ले जाने की अनुमति भी दे दी। साथ ही अदालत ने DDA से कहा कि वह कम से कम असुविधा देते हुए बिल्डिंग गिराने का काम करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डिंग में निवासियों का रहना उनके अपने जोखिम पर होगा, फिर चाहे वह कितने भी समय के लिए क्यों ना हो.. और इसकी वजह हम पहले ही हमारे 7 अगस्त के पिछले आदेश में बता चुके हैं।

डीडीए कर्मचारियों से लोगों की मदद करने को कहा

हाई कोर्ट की पीठ ने डीडीए को सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स परिसर में एक कैंप कार्यालय स्थापित करने का निर्देश भी दिया है ताकि वहां के निवासियों को दो दिनों के भीतर अपने फ्लैट खाली करने और सौंपने से संबंधित दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं के बारे में सहायता मिल सके। अदालत ने डीडीए के कर्मचारियों से अपार्टमेंट खाली कराने में लोगों की मदद करने और छोटी-छोटी बातों पर जोर न देने के लिए कहा।

बनने के 13 साल बाद ही आ गया गिराने का आदेश

इस अपार्टमेंट में बने 336 फ्लैटों का निर्माण 2007 से 2010 के बीच हुआ था। हालांकि आवंटन के कुछ वर्षों बाद ही इमारत के स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) ढांचे में कई गंभीर खामियां मिलने के बाद बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। जिसके बाद दिल्ली नगर निगम ने साल 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की एक रिपोर्ट के आधार पर उन्हें संरचनात्मक रूप से असुरक्षित बताते हुए उन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए थे।

कोर्ट ने भी इमारत को रहने के लिए खतरनाक वअसुरक्षित माना

हाई कोर्ट का ताजा आदेश डीडीए की उस याचिका पर पारित किया गया जिसमें एकल न्यायाधीश के दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एजेंसी के बढ़े हुए फ्लोर एरिया अनुपात का उपयोग करके 168 अतिरिक्त फ्लैट बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने टॉवरों के गिराने और पुनर्निर्माण को मंजूरी देते हुए कहा था कि इमारत रहने के लिए खतरनाक और असुरक्षित है। अदालत ने निवासियों को तीन महीने के भीतर फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया था।

निवासियों ने अदालत को बताया कि वे फ्लैट खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अदालत से डीडीए को इस ढांचे को गिराने और इसके विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने से रोकने का आग्रह किया। जबकि डीडीए के वकील संजय जैन ने अदालत से एकल जज के दिसंबर में दिए फैसले के अनुपालन में फ्लैट खाली करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया।

इसी पीठ ने जस्टिस मिनी पुष्करणा के 6 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली एक निवासी की याचिका को भी खारिज कर दिया और दिसंबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।