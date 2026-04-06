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एप्स्टीन मामले में हरदीप पुरी की बेटी के खिलाफ अर्जी पर HC का सुनवाई से इनकार, क्या कहा?

Apr 06, 2026 02:52 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता की उस अपील खारिज कर दिया जिसमें उसने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश को चुनौती दी थी।

एप्स्टीन मामले में हरदीप पुरी की बेटी के खिलाफ अर्जी पर HC का सुनवाई से इनकार, क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता कुणाल शुक्ला को अपनी बात सिंगल बेंच के सामने रखने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई टाल दी है। इससे पहले सिंगल बेंच ने इन पोस्ट्स को हटाने का आदेश दिया था जिसे सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शुक्ला की अपील ठुकराते हुए उन्हें वापस सिंगल बेंच के पास जाने का निर्देश दिया है। हिमायनी पुरी ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताते हुए 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

सिंगल बेंच के पास जाने के निर्देश

अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतें उस एकल बेंच के समक्ष रखने को कहा, जिसने यह आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने एकल न्यायाधीश से कहा कि अंतरिम आदेश को जारी रखने या निरस्त करने के मुद्दे पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। पीठ ने अपीलकर्ता कुणाल शुक्ला को एकल न्यायाधीश के समक्ष हिमायनी पुरी की निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

सिंगल बेंच ही देगा निर्णय

पीठ ने कहा कि मामले को 23 अप्रैल को एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। एकल न्यायाधीश पक्षों की सुनवाई के बाद, बिना किसी पूर्व टिप्पणी से प्रभावित हुए यथाशीघ्र निषेधाज्ञा या स्थगन हटाने के आवेदन पर अंतिम फैसला करेंगे।

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अपील में लगाए आरोप

शुक्ला ने अपनी अपील में आरोप लगाया कि एकल न्यायाधीश ने 17 मार्च को बिना नोटिस दिए या जवाब दाखिल करने का समय दिए आदेश पारित कर उन्हें संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया पर प्रकाशित, प्रसारित या साझा करने से रोक दिया था। अपील में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाने वाला कंटेंट प्रकाशित किया था वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित था। इसमें अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और आधिकारिक तौर पर जारी सामग्री शामिल थी।

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10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

बता दें कि हिमायनी पुरी ने अपने मुकदमे में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने व कई संस्थाओं को कथित मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से रोकने की मांग करते हुए दावा किया था कि उन्हें एप्स्टीन व उसके अपराधों से जोड़ने के लिए एक सुनियोजित व दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान चलाया गया। इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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