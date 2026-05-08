हज यात्रा पर जा रहे परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए PFI नेता ने मांगी जमानत, HC ने कही यह बात
NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने भी अहमद की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपीलकर्ता PFI का एक वरिष्ठ सदस्य है, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है और उसकी रिहाई से समाज में अशांति और वैमनस्य फैलने की आशंका है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता अनीस अहमद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अहमद ने हज यात्रा पर जा रही अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के रवाना होने से पहले उनसे मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने इसे अंतरिम राहत देने के लिए उचित आधार नहीं माना। जस्टिस मधु जैन और जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की बेंच ने कहा, मुस्लिम समुदाय में हज का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, लेकिन यह इतना बड़ा कारण नहीं है कि UAPA (आतंकवाद विरोधी कानून) के तहत दर्ज मामले में अहमद को जमानत दी जा सके।
कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत देने का मतलब होगा कि अहमद को दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा करनी पड़ेगी। इससे हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'इन परिस्थितियों को देखते हुए, अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज की जाती है और अपील को रद्द किया जाता है।'
‘कोई शक नहीं कि हज यात्रा का बड़ा महत्व है…लेकिन’
5 मई को पारित अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि हज एक बहुत बड़ी धार्मिक तीर्थयात्रा है, जिसका बहुत बड़ा महत्व भी है और जो लोग इस यात्रा पर जाते हैं, उनके लिए तो यह एक बहुत ही पवित्र यात्रा होती है। लेकिन, परिवार के सदस्यों का हज यात्रा पर जाना और अपीलकर्ता का उनसे मिलने की इच्छा होना अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।'
छह दिन के लिए बेंगलुरु जाना चाहता था अहमद
अहमद ने अदालत से छह दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अपनी याचिका में उसने दलील दी थी कि हज उनके सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का बहुत खास हिस्सा है, और इस दौरान यात्रा पर जाने वाले परिवार के सदस्य एक-दूसरे से मिलते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अपनी याचिका में उसने 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
PFI में बड़े पद पर था अहमद, कोर्ट को दिखा खतरा
चार्जशीट में अहमद की कथित भूमिका और संगठन में उनकी स्थिति को देखते हुए कोर्ट उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं था। कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि अपीलकर्ता PFI में राष्ट्रीय स्तर का एक पदाधिकारी था और पूरे देश में संगठन के सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। संगठन में इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के कारण उसकी गतिविधियों को देखते हुए कोर्ट ने कई तरह की आशंकाएं जताईं।
अहमद पर इतने गंभीर आरोपों में चल रहा केस
कोर्ट ने कहा, 'उक्त चार्जशीट के अनुसार, अपीलकर्ता मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने, उन्हें संगठन में भर्ती करने और उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देने में भी शामिल था। PFI की गतिविधियों को अपीलकर्ता ही सक्रिय रूप से चला रहा था। उस पर यह भी आरोप है कि वह गैर-कानूनी संगठनों के साथ मिलकर साजिश रच रहा था और गैर-कानूनी आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल था।'
NIA ने इस आधार पर किया अंतरिम जमानत का विरोध
उधर NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने भी अहमद की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपीलकर्ता PFI का एक वरिष्ठ सदस्य है, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है और उसकी रिहाई से समाज में अशांति और वैमनस्य फैलने की आशंका है।
देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने साजिश रह रहा था PFI
NIA ने अदालत को बताया कि PFI, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने की एक आपराधिक साजिश रची थी, और इस मकसद के लिए अपने कैडरों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे।
बता दें कि ISIS जैसे कई खतरनाक आतंकी संगठनों से संबंध होने के सबूत मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को PFI और उससे जुड़ी कई संस्थाओं पर कड़े आतंकवाद-रोधी कानून UAPA के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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