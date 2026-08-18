खाली करना होगी DUSIB की जमीन, कब्जाधारकों को और समय देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार
सिंगल जज के फैसलों में कोई कमी न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ऐसा कोई आधार नहीं बता पाए जिस पर दखल दिया जा सके। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दी गईं और खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSIB (दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड) द्वारा दी गई जमीन पर रहने वालों को नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक कब्जा बनाए रखने देने की इजाजत देने से मना कर दिया है। इस बारे में कवात्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, कवात्रा टेंट एंड कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ईश्वर कामधेनु रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिक्स्ड-टर्म लाइसेंस को एग्रीमेंट के तहत दिए गए ज्यादा से ज्यादा छह महीने के एक्सटेंशन से अधिक समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता।
हाई कोर्ट ने अपील करने वालों को अपनी-अपनी जमीन खाली करने का निर्देश दिया और पंडालों और दूसरे स्ट्रक्चर को हटाने में लगने वाले समय को देखते हुए, उन्हें 10 अगस्त से एक और हफ्ते का समय दिया, जो सिंगल जज द्वारा लगाई गई शर्तों पर था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने DUSIB को 3 अगस्त, 2026 से छह हफ्ते के अंदर नई टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का अपना निर्देश भी दोहराया।
आर्थिक नुकसान होने का तर्क कोर्ट ने किया खारिज
अपनी इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे DUSIB की जमीन को शांति से खाली करने और उसका कब्जा देने का आदेश दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेसर्स ईश्वर कामधेनु रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड की उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें जमीन पर किए गए निवेश और नए टेंडर के पूरा होने में देरी का हवाला देकर कब्जा बनाए रखने की मांग की गई थी।
कोर्ट बोला- जानकारी के साथ ही किया था एग्रीमेंट
बेंच ने साफ किया कि इस तरह के कमर्शियल विचार कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ओवरराइड नहीं कर सकते, यह देखते हुए कि अपील करने वाले ने इसकी अवधि और शर्तों की पूरी जानकारी के साथ एग्रीमेंट किया था, ऐसे में केवल आर्थिक नुकसान से बचने के लिए वह इसे जारी रखने का दावा नहीं कर सकता।
सिंगल बेंच ने इस आधार पर खारिज की थी अपील
याचिकाकर्ताओं ने यह अपील 3 अगस्त को सिंगल जज द्वारा पास किए गए आदेशों के बाद दायर की थी, अपने आदेश में सिंगल जज ने फर्मों की रिट पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके पास अधिकतम अनुबंध अवधि खत्म होने के बाद कब्जे में रहने का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी या निहित अधिकार नहीं है। अपील करने वालों ने तर्क दिया कि उनके एग्रीमेंट के क्लॉज 6 के तहत, वे तब तक कब्जा बनाए रखने के हकदार थे जब तक कि नई नीलामी पूरी नहीं हो जाती और सफल बोली लगाने वालों के साथ नए एग्रीमेंट नहीं हो जाते।
कोर्ट ने बताया किस स्थिति में बढ़ाया गया था एग्रीमेंट
इस दलील को खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि क्लॉज 6 के तहत DUSIB द्वारा केवल उस स्थिति में एग्रीमेंट को ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने तक नई नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो। बेंच ने कहा कि अपील करने वालों ने पहले ही पूरे छह महीने का एक्सटेंशन ले लिया था और सिर्फ इसलिए वह एक्सटेंशन का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।
कोर्ट ने स्पष्ट की एग्रीमेंट की अवधि बढ़ाने की स्थिति
कोर्ट ने आगे साफ किया कि क्लॉज 6 का आखिरी हिस्सा, जिसमें नए एग्रीमेंट के पूरा होने पर पुराने एग्रीमेंट खत्म होने का प्रावधान था, तब लागू होगा जब DUSIB ने क्लॉज के तहत तय छह महीने की अवधि के अंदर नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की और पूरी की। अगर प्रोसेस उस समय में पूरा नहीं होता, तो अपील करने वाले नए एग्रीमेंट होने तक अनलिमिटेड एक्सटेंशन का दावा नहीं कर सकते थे।
नुकसान से बचने कब्जा बनाए रखने का दावा नहीं कर सकते
हाई कोर्ट ने अपील करने वालों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि संबंधित जमीनों पर काफी इन्वेस्टमेंट किया गया था और अगर उन्हें खाली करने के लिए कहा गया तो उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। बेंच ने कहा कि अपील करने वालों ने अपनी मर्जी से उनकी शर्तों की पूरी जानकारी के साथ एग्रीमेंट किए थे और इसलिए वे बाद में सिर्फ लाइसेंस खत्म होने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कब्जा बनाए रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे।
डबल बेंच को नहीं मिली सिंगल जज के फैसलों में कोई कमी
सिंगल जज के फैसलों में कोई कमी न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ऐसा कोई आधार नहीं बता पाए जिस पर दखल दिया जा सके। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दी गईं और खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया। कोर्ट ने DUSIB के उस निर्देश को भी दोहराया कि 3 अगस्त, 2026 से छह हफ्ते के अंदर नई टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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