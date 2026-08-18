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खाली करना होगी DUSIB की जमीन, कब्जाधारकों को और समय देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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सिंगल जज के फैसलों में कोई कमी न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ऐसा कोई आधार नहीं बता पाए जिस पर दखल दिया जा सके। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दी गईं और खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया।

Delhi High Court
HC ने DUSIB की जमीन पर कब्जा करने वालों को अनिश्चितकालीन समय देने से इनकार किया, जमीन खाली करने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSIB (दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड) द्वारा दी गई जमीन पर रहने वालों को नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक कब्जा बनाए रखने देने की इजाजत देने से मना कर दिया है। इस बारे में कवात्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, कवात्रा टेंट एंड कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ईश्वर कामधेनु रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिक्स्ड-टर्म लाइसेंस को एग्रीमेंट के तहत दिए गए ज्यादा से ज्यादा छह महीने के एक्सटेंशन से अधिक समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता।

हाई कोर्ट ने अपील करने वालों को अपनी-अपनी जमीन खाली करने का निर्देश दिया और पंडालों और दूसरे स्ट्रक्चर को हटाने में लगने वाले समय को देखते हुए, उन्हें 10 अगस्त से एक और हफ्ते का समय दिया, जो सिंगल जज द्वारा लगाई गई शर्तों पर था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने DUSIB को 3 अगस्त, 2026 से छह हफ्ते के अंदर नई टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का अपना निर्देश भी दोहराया।

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आर्थिक नुकसान होने का तर्क कोर्ट ने किया खारिज

अपनी इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे DUSIB की जमीन को शांति से खाली करने और उसका कब्जा देने का आदेश दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेसर्स ईश्वर कामधेनु रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड की उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें जमीन पर किए गए निवेश और नए टेंडर के पूरा होने में देरी का हवाला देकर कब्जा बनाए रखने की मांग की गई थी।

कोर्ट बोला- जानकारी के साथ ही किया था एग्रीमेंट

बेंच ने साफ किया कि इस तरह के कमर्शियल विचार कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ओवरराइड नहीं कर सकते, यह देखते हुए कि अपील करने वाले ने इसकी अवधि और शर्तों की पूरी जानकारी के साथ एग्रीमेंट किया था, ऐसे में केवल आर्थिक नुकसान से बचने के लिए वह इसे जारी रखने का दावा नहीं कर सकता।

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सिंगल बेंच ने इस आधार पर खारिज की थी अपील

याचिकाकर्ताओं ने यह अपील 3 अगस्त को सिंगल जज द्वारा पास किए गए आदेशों के बाद दायर की थी, अपने आदेश में सिंगल जज ने फर्मों की रिट पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके पास अधिकतम अनुबंध अवधि खत्म होने के बाद कब्जे में रहने का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी या निहित अधिकार नहीं है। अपील करने वालों ने तर्क दिया कि उनके एग्रीमेंट के क्लॉज 6 के तहत, वे तब तक कब्जा बनाए रखने के हकदार थे जब तक कि नई नीलामी पूरी नहीं हो जाती और सफल बोली लगाने वालों के साथ नए एग्रीमेंट नहीं हो जाते।

कोर्ट ने बताया किस स्थिति में बढ़ाया गया था एग्रीमेंट

इस दलील को खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि क्लॉज 6 के तहत DUSIB द्वारा केवल उस स्थिति में एग्रीमेंट को ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने तक नई नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो। बेंच ने कहा कि अपील करने वालों ने पहले ही पूरे छह महीने का एक्सटेंशन ले लिया था और सिर्फ इसलिए वह एक्सटेंशन का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

कोर्ट ने स्पष्ट की एग्रीमेंट की अवधि बढ़ाने की स्थिति

कोर्ट ने आगे साफ किया कि क्लॉज 6 का आखिरी हिस्सा, जिसमें नए एग्रीमेंट के पूरा होने पर पुराने एग्रीमेंट खत्म होने का प्रावधान था, तब लागू होगा जब DUSIB ने क्लॉज के तहत तय छह महीने की अवधि के अंदर नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की और पूरी की। अगर प्रोसेस उस समय में पूरा नहीं होता, तो अपील करने वाले नए एग्रीमेंट होने तक अनलिमिटेड एक्सटेंशन का दावा नहीं कर सकते थे।

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नुकसान से बचने कब्जा बनाए रखने का दावा नहीं कर सकते

हाई कोर्ट ने अपील करने वालों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि संबंधित जमीनों पर काफी इन्वेस्टमेंट किया गया था और अगर उन्हें खाली करने के लिए कहा गया तो उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। बेंच ने कहा कि अपील करने वालों ने अपनी मर्जी से उनकी शर्तों की पूरी जानकारी के साथ एग्रीमेंट किए थे और इसलिए वे बाद में सिर्फ लाइसेंस खत्म होने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कब्जा बनाए रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे।

डबल बेंच को नहीं मिली सिंगल जज के फैसलों में कोई कमी

सिंगल जज के फैसलों में कोई कमी न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ऐसा कोई आधार नहीं बता पाए जिस पर दखल दिया जा सके। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दी गईं और खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया। कोर्ट ने DUSIB के उस निर्देश को भी दोहराया कि 3 अगस्त, 2026 से छह हफ्ते के अंदर नई टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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