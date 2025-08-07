Delhi High court refused to stay the release of Udaipur Files Movie फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को मिली हरी झंडी, दिल्ली HC का रोक लगाने से इनकार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High court refused to stay the release of Udaipur Files Movie

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को मिली हरी झंडी, दिल्ली HC का रोक लगाने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईThu, 7 Aug 2025 11:05 PM
share Share
Follow Us on
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को मिली हरी झंडी, दिल्ली HC का रोक लगाने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म को रिलीज की मंज़ूरी देने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, हत्या के मामले में आरोपी याचिकाकर्ता मोहम्मद जावेद के वकील ने कहा कि अगर फिल्म को रिलीज होने दिया गया, तो इससेमुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च है। गवाहों से पूछताछ की जानी है। फिल्म मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। डायलॉग चार्जशीट से लिए गए हैं। शीर्षक में ही कन्हैया लाल हत्याकांड लिखा है। इससे मुकदमे पर असर पड़ेगा।

सरकार की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि अधिकारियों ने फिल्म को रिलीज़ की मंज़ूरी देते समय पूरी तरह से सोच-समझकर काम लिया है। वकील ने कहा, यह जितना निष्पक्ष हो सकता है, उतना निष्पक्ष है। जितना पारदर्शी हो सकता है, उतना पारदर्शी है।

इस बीच, फिल्म निर्माता के वकील ने कहा था कि दर्शकों ने टिकट पहले ही बुक कर लिए हैं। फिल्म कल रिलीज होने वाली है। निर्माता ने इस फिल्म को बनाने में अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी लगा दी है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पर उनका अधिकार है। फिल्म निर्माता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कहा, आरोपी का नाम और उसकी विशिष्ट भूमिका का फिल्म में कहीं भी उल्लेख नहीं है।

भाषा से इनपुट