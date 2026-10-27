ACP विवेक भगत के SC/ST ऐक्ट में महिला पत्रकारों को झटका, HC का जांच रोकने से इनकार
3 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और सीजेपी के अन्य सदस्यों ने एसीपी विवेक भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बाद में एसीपी ने इन पत्रकारों के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीपी विवेक भगत की शिकायत पर पत्रकारों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट में दर्ज की गई आपराधिक मामले की जांच रोकने से इनकार कर दिया है। पत्रकारों और सीजेपी के अन्य सदस्यों ने विवेक भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बाद में एसीपी इन पत्रकारों के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दो पत्रकारों ने एफआईआर को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मिनी पुषकरणा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, मैं अभी सिर्फ नोटिस जारी कर रही हूं। जवाब आने के बाद मैं मामले के मेरिट्स के आधार पर सुनवाई करूंगी। जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की है।
क्या है पूरा मामला?
पत्रकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट से अपील की थी कि वह जांच पर रोक लगाने के लिए एक सख्त अंतरिम आदेश पारित करे। हालांकि, कोर्ट ने इस चरण में यह राहत देने से इनकार कर दिया। 3 अक्टूबर को बूटा सिंह चौक पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जाति-सूचक टिप्पणी किए जाने के आरोप में भगत की शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी।
पत्रकार का क्या दावा?
एक स्वतंत्र पत्रकार, रोजी ने इस घटना के दौरान एसीपी विवेक भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ एफआईआर, एसीपी के खिलाफ उनकी शिकायत के बदले में दर्ज की गई है। उन्होंने उन पर लगाए गए जाति-सूचक टिप्पणी करने के आरोपों से भी इनकार किया है।
उन्होंने एफआईआर और उससे जुड़ी आगे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने गिरफ्तारी और अन्य कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की है। उनके साथ मौजूद पुरुष पत्रकार ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एएनआई से इनपुट
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अदिति शर्मा
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