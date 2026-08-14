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स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश; HC, एयरपोर्ट और लाल किला को उड़ाने की धमकी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ई-मेल के जरिए यह धमकी मिली है। इसके बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं।

Delhi high court receive bomb threat
दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली को दहलाने की धमकी मिली है। शुक्रवार को एक अज्ञात ईमेल में डीएम कार्यालय, हाई कोर्ट, एयरपोर्ट, लाल किला, मेट्रो और ट्रेनों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धमकी भरे ईमेल में खालिस्तान और 1984 सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया गया है।

जानकारी के अनुसार, आज सुबह धमकी भरा ई-मेल रजिस्ट्रार जनरल को मिला। जिसमें दोपहर 2.11 बजे दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ई-मेल में 15 अगस्त की दोपहर 2:11 बजे भी दिल्ली हाई कोर्ट और दोपहर 3:11 बजे जिला अदालतों में बम विस्फोट के दावे शामिल थे। सिविक‌ सेंटर स्थित मेयर आफिस को भी ईमेल से बम विस्फोट की धमकी मिली है।

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खालिस्तान और सिख विरोधी दंगों का जिक्र

ईमेल में लाल किले, दिल्ली मेट्रो और अंबाला से आने वाली ट्रेनों को भी धमकी दी गई थी, साथ ही खालिस्तान और 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र किया गया था। 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के संयुक्त सचिव कुणाल मल्होत्रा ​​ने कहा कि धमकी फर्जी प्रतीत होती है। उन्होंने आगे कहा, “ हालांकि सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और आवश्यक उपाय किए गए हैं।”

कई इमारतों को बंद करवाकर हो रही जांच

हाई कोर्ट को मिले ई-मेल में एयरपोर्ट और दिल्ली की कई अन्य इमारतों में भी बस रखे जाने की धमकी दी गई। फिलहाल सभी इमारतों को बंद करवाकर जांच की जा रही है। दमकल, दिल्ली पुलिस एवं अन्य एजेंसियों की टीम मौके पर मौजूद हैं।

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हाई अलर्ट, पूरी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी गई है, क्योंकि लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। रणनीतिक स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, साथ ही प्रवेश और निकास मार्गों पर अतिरिक्त जांच की जा रही है। सुरक्षा दल सार्वजनिक स्थानों और उन क्षेत्रों पर भी कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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