delhi high court rape romantic relationship false promise to marry educated woman married partner consensual relation ‘जब एक शिक्षित व स्वतंत्र महिला अपने पार्टनर…’; दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप का केस किया खारिज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court rape romantic relationship false promise to marry educated woman married partner consensual relation

‘जब एक शिक्षित व स्वतंत्र महिला अपने पार्टनर…’; दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप का केस किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला अपने पार्टनर की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानने के बावजूद भी उससे संबंध बनाए रखती है, तो उसे गुमराह किया गया या कानूनी रूप से शोषित नहीं कहा जा सकता है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 02:33 PM
share Share
Follow Us on
‘जब एक शिक्षित व स्वतंत्र महिला अपने पार्टनर…’; दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप का केस किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले को खारिज करते हुए आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला अपने पार्टनर की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानने के बावजूद भी उससे संबंध बनाए रखती है, तो उसे गुमराह किया गया या कानूनी रूप से शोषित नहीं कहा जा सकता है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि दो सहमति वाले वयस्कों के बीच असफल रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलने की अनुमति देना न्याय की संवैधानिक दृष्टि और यौन अपराधों के कानून के उद्देश्य का उल्लंघन होगा।

वयस्कों को मर्जी से लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार कानून ऐसे झगड़ों में एक औजार बनने के लिए नहीं बनाया गया है, जहां आपसी सहमति से दो वयस्क, अपनी पसंद और उससे जुड़े परिणामों से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद बाद में अलग हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि अंतरंग संबंधों में प्रवेश करने वाले वयस्कों को मर्जी से लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसमें भावनात्मक, सामाजिक और कानूनी जोखिम शामिल हैं।

जस्टिस शर्मा ने कहा, "यह कोर्ट इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई एफआईआर का बोझ बढ़ता जा रहा है, जहां अक्सर सहमति से लंबे समय तक संबंध बनाने के बाद शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन शोषण के आरोप लगाए जाते हैं।''

रिश्ता टूटने पर रेप के आरोप लगाए जाते हैं

फैसले में आगे कहा गया है कि कई मामले अदालतों के सामने आते हैं जहां पक्ष, बालिग होने के बावजूद, मर्जी से लंबे समय तक यौन संबंध बनाते हैं और जब रिश्ता टूट जाता है, तो बलात्कार के आरोप लगाए जाते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा, "ऐसे हर असफल रिश्ते को बलात्कार के लिए आपराधिक मुकदमे में बदलने की अनुमति देना न केवल न्याय की संवैधानिक दृष्टि के खिलाफ होगा, बल्कि यौन अपराधों के कानून की मूल भावना और उद्देश्य के भी विपरीत होगा।"

हाईकोर्ट ने रेप का मामला किया खारिज

जस्टिस शर्मा ने उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता महिला को शादी का झांसा देकर, धोखाधड़ी और ठगी के साथ-साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। एफआईआर रद्द करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक ऐसी स्थिति का स्पष्ट उदाहरण है, जहां सहमति से बनाया गया संबंध, भले ही जटिल हो, केवल इसलिए बलात्कार के आरोप से नहीं आंका जा सकता क्योंकि संबंध उस तरह से नहीं चला जैसा एक पक्ष चाहता था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ बार-बार बलात्कार किया, जबकि उसका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, और बाद में उसने किसी अन्य महिला से शादी कर ली।

सबकुछ पता होने के बाद भी आरोपी के साथ रिश्ता जारी रखा

जस्टिस शर्मा ने मामले के तथ्यों पर कहा कि दहेज की मांग के कारण दोनों परिवारों के बीच विवाह का प्रस्ताव विफल होने के बाद भी शिकायतकर्ता और आरोपी एक-दूसरे से मिलते रहे, साथ यात्रा करते रहे और मर्जी से यौन संबंध बनाए। शिकायतकर्ता को यह पता चलने के बाद भी कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली है, वह उसके साथ जाती रही और उसके साथ यौन संबंध बनाए रखे।

कोर्ट ने कहा, "ये परिस्थितियां याचिकाकर्ता के इस तर्क को पुष्ट करती हैं कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सहमति से थे और विवाह के झूठे वादे से प्रेरित नहीं थे।"