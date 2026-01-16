IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, CBI से मांगा जवाब

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC घोटाले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ राबड़ी देवी की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है। अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की याचिकाओं के साथ ही इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की उस याचिका पर CBI से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने IRCTC से जुड़े कथित घोटाले में खुद पर लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है पूरा मामला? सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2014 के बीच, जब लालू रेल मंत्री थे, तो रेलवे के दो प्रतिष्ठित BNR होटल (पुरी और रांची में) को पहले IRCTC को ट्रांसफर किया गया और फिर पटना की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। सुजाता होटल्स की मालकिन सरला गुप्ता, जो लालू के करीबी सहयोगी और आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं, इस साजिश में शामिल बताई गई हैं।

ट्रायल कोर्ट ने लगाए थे गंभीर आरोप अक्टूबर 2025 में स्पेशल कोर्ट ने लालू, राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी (IPC 420), आपराधिक साजिश (120B) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल तक की हो सकती है।

राबड़ी देवी का पलटवार राबड़ी देवी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत के बिना सिर्फ अनुमान लगाकर आरोप तय किए। याचिका में दावा किया गया है कि न तो लालू और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने रांची-पुरी के BNR होटलों के टेंडर प्रक्रिया में कभी हिस्सा लिया। प्रॉसीक्यूशन ने भी यह माना है कि लालू ने मौखिक या लिखित रूप से कोई निर्देश नहीं दिया था। फिर भी कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर आरोप तय कर दिए कि लालू रेल मंत्री थे, इसलिए उन्होंने IRCTC अधिकारियों पर दबाव डाला होगा। राबड़ी देवी का कहना है कि यह सिर्फ 'संभावना' पर आधारित है, जिसकी जांच ट्रायल के बाद ही होनी चाहिए, आरोप तय करने से पहले नहीं।