सोनू पंजाबन को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, सजा निरस्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति मामले में सोनू पंजाबन और संदीप बेदवाल की सजा रद्द कर दी है। साल 2020 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देकर बरी करने का फैसला सुनाया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के मामले में सोनू पंजाबन और संदीप बेदवाल को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा रद्द कर दी है। साल 2020 में निचली अदालत ने सोनू को 24 साल और संदीप को 20 साल की जेल सुनाई थी। इन पर एक नाबालिग लड़की को खरीदने, नशीले पदार्थ देने और देह व्यापार में धकेलने का गंभीर आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने पाया कि मामले के सबूतों में कई कमियां और कड़ियां टूटी हुई हैं। पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों की सजा को खत्म करने का फैसला सुनाया।
सत्र अदालत ने दी थी 24 साल की जेल
अदालत ने मंगलवार को वेश्यावृति एवं मानव तस्करी के एक मामले में गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन व संदीप बेदवाल को राहत देते हुए उनकी सजा को रद्द कर दिया। जुलाई 2020 में सत्र अदालत ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
लगाया गया था 64 हजार रुपये का जुर्माना
उस पर 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने एक और दोषी संदीप बेदवाल को भी 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी और उस पर इस जुर्म के लिए 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
हाईकोर्ट में दी थी सत्र अदालत के फैसले को चुनौती
सत्र अदालत ने इन दोनों को वर्ष 2020 में वेश्यावृति एवं मानव तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया था। इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने इस मामले में कई खामियां पाते हुए इन दोनों की सजा को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
क्या थे आरोप?
इस मामले में सोनू पंजाबन पर एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृति के लिए खरीदने व उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक लड़की को संदीप से प्यार हो गया, जो उसे शादी का झांसा देकर लक्ष्मी नगर के एक घर में ले गया और सितंबर 2009 में उसके साथ बलात्कार किया। उसने पीड़िता को (जो उस समय 12 साल की थी) सीमा आंटी नाम की एक महिला को बेच दिया था।
सीमा आंटी ने पीड़िता को वेश्यावृति में धकेल दिया और पुलिस ने नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर कहा कि उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया था। पुलिस के मुताबिक उसे कई बार बेचा गया था। इनमें सोनू पंजाबन शामिल थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की कड़िया कई जगह टूटी हैं। इसलिए दोषियों को संदेह का लाभ दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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