अपनी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती CBI... दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज जस्टिस कुद्दूसी को जारी CBI नोटिस रद्द करते हुए कहा कि धारा 91 CrPC के तहत किसी आरोपी को बैंक विवरण या निजी जानकारी देने के लिए बाध्य करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जो उसने भ्रष्टाचार के एक मामले में रिटायर्ड छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जज जस्टिस आई.एम. कुद्दूसी को जारी की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि धारा 91 CrPC का इस्तेमाल आरोपी से उसकी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स या घरेलू स्टाफ के नाम वगैरह जबरदस्ती मंगवाने के लिए नहीं किया जा सकता।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या था पूरा मामला? यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आई.एम. कुद्दूसी से जुड़ा है। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के दौरान CBI ने उन्हें नोटिस जारी कर उनके मोबाइल नंबर, बैंक खातों का विवरण (स्टेटमेंट सहित) और ड्राइवरों व घरेलू सहायकों की जानकारी मांगी थी। जांच एजेंसी का तर्क था कि ये जानकारी जांच के लिए जरूरी है। लेकिन रिटायर्ड जज ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात मान ली और नोटिस को खारिज कर दिया। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

क्यों नहीं चलेगा आरोपी पर 'टेस्टिमोनियल कम्पल्शन'? हाईकोर्ट की बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि धारा 91 CrPC का मकसद सिर्फ पहले से मौजूद कोई खास दस्तावेज या चीज को कोर्ट या जांच अधिकारी के सामने पेश करवाना है। यह आरोपी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपनी याददाश्त से जानकारी निकालकर लिखित में तैयार करे और खुद के खिलाफ सबूत दे। कोर्ट ने इसे सेल्फ-इनक्रिमिनेशन (खुद को दोषी ठहराने वाली मजबूरी) करार दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 20(3) के खिलाफ है। यानी जांच के स्टेज पर भी आरोपी को खुद के खिलाफ बोलने या लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

वैकल्पिक रास्ते भी हैं CBI के पास कोर्ट ने साफ किया कि अगर सीबीआई को ऐसी जानकारी चाहिए तो वो धारा 161 CrPC के तहत पूछताछ कर सकती है (जहां आरोपी चुप रहने का हक रखता है), या फिर बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों से सीधे रिकॉर्ड मंगवा सकती है। जांच की सुविधा के नाम पर संवैधानिक सुरक्षा को ताक पर नहीं रखा जा सकता।