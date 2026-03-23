Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

चिंता जायज, HC ने शौचालय की शिकायत पर जामिया प्रोफेसर के खिलाफ रद्द की कार्रवाई

Mar 23, 2026 03:50 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
share

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ शौचालय की मांग को जायज और मौलिक अधिकार मानकर प्रशासन को समाधान का आदेश दिया।

चिंता जायज, HC ने शौचालय की शिकायत पर जामिया प्रोफेसर के खिलाफ रद्द की कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा एक वरिष्ठ प्रोफेसर के खिलाफ कार्यस्थल पर एक स्वच्छता शौचालय तक पहुंच से जुड़ी शिकायत पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय कहा है कि विश्वविद्यालय का जवाब साफ तौर पर बेतुका और कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है।

जामिया प्रशासन का आदेश रद्द

जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने अपने आदेश में 1 अगस्त 2025 को जारी कारण बताओ नोटिस, उसके बाद एक कमेटी का गठन, और 2 जनवरी के एक कार्यालय आदेश को रद्द कर दिया। इस कार्रवाई में प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या को लिखकर माफी मांगने का निर्देश दिया गया था।

अलग महिला शौचालय की उठाई थी मांग

यह मामला याचिकाकर्ता (जो दो दशक से ज्यादा समय से सेवा दे रही एक वरिष्ठ प्रोफेसर हैं) की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में एक अलग महिला शौचालय बनाने की मांग की गई थी।

प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

उन्होंने स्वच्छता से जुड़ी चिंताओं व एक मेडिकल कंडी शन का हवाला देते हुए स्वच्छ शौचालय बनाने की मांग की गई थी। लेकिन शिकायत को असल में देखने के बजाय विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी।

प्रोफेसर पर गलत व्यवहार का आरोप

इसमें प्रोफेसर पर गलत व्यवहार और बात न मानने का आरोप लगाया गया, इस आधार पर कि प्रोफेसर ने बातचीत के तय तरीके का पालन नहीं किया। यह भी आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर ने अपनी शिकायत में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

विश्वविद्यालय के तरीके की आलोचना की

पीठ ने विश्वविद्यालय के इस तरीके की आलोचना की। पीठ ने कहा कि काम की जगह पर साफ-सफाई व इज्जत से जुड़ी चिंता सही है। खासकर जब कोई महिला कर्मचारी ऐसे मुद्दे उठाए तो उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि उस महिला कर्मचारी पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:साथ दिखे कपल तो करा दिया जाएगा निकाह; जामिया का बता वायरल किए गए आदेश का सच क्या

विश्वविद्यालय से संवेदनशीलता दिखाने की उम्मीद

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से ऐसे मुद्दों को संभालने में निष्पक्षता व संवेदनशीलता दिखाने की उम्मीद की जाती है। संस्थागत अनुशासन व मर्यादा के महत्व को मानते हुए पीठ ने कहा कि काम करने की बुनियादी स्थितियों से जुड़ी असल शिकायतों को प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं खत्म नहीं कर सकतीं।

ये भी पढ़ें:जामिया प्रोफेसर पर बदसलूकी के आरोप; पुलिस बोली- धर्मांतरण नहीं, कर रहे जांच

विश्वविद्यालय का कदम गलत

पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय ने इस संतुलन को नजरअंदाज कर दिया और एक जायज चिंता को सजा देने वाली कार्रवाई में बदल दिया। यह विश्वविद्यालय का गलत कदम था। पीठ ने विश्वविद्यालय को उलटा आदेश दिया है कि महिला प्रोफेसर की स्वच्छ शौचालय की मांग पर 4 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। पीठ ने कहा है कि यह किसी भी कर्मचारी की मौलिक मांग हो सकती है, जिसे पूरा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें:हर घर से हुसैनी निकलेगा; जामिया के बाहर ईरान के समर्थन में लगे नारे-VIDEO
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।