दिल्ली हाईकोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई, 2017 में हुई युवक की मौत का केस CBI को ट्रांसफर

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में एक लग्जरी होटल के मैनेजर अर्नव दुग्गल की मौत की जांच अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। सीबीआई ही अब यह पता लगाएगी कि अर्नव की मौत सुसाइड थी मर्डर। इसके साथ ही कोर्ट ने सुस्त और अदूरदर्शी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना भी की है।

Fri, 28 Nov 2025 01:41 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में एक लग्जरी होटल के मैनेजर अर्नव दुग्गल की मौत की जांच अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। सीबीआई ही अब यह पता लगाएगी कि अर्नव की मौत सुसाइड थी मर्डर। इसके साथ ही कोर्ट ने सुस्त और अदूरदर्शी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना भी की है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने 23 साल अर्नव दुग्गल की मां की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को यह फैसला सुनाया। याचिका में केस को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

महिला ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में अर्नव दुग्गल की मौत को मर्डर नहीं, सुसाइड मानकर गलती की है। याचिका में आगे कहा गया कि पुलिस ने ऐसा अंदाजा उस महिला के बयान से लगाया, जिसके साथ उसका बेटा कथित तौर पर रिलेशनशिप में था और जब उसकी मौत हुई तो फ्लैट में सिर्फ वही मौजूद थी। याचिका में कहा गया कि किसी भी पुलिस अफसर ने उसके बेटे का शव सीलिंग फैन से लटका हुआ नहीं देखा था।

दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि बयानों और मेडिकल सबूतों से साफ तौर पर आत्महत्या से मौत की संभावना का पता चलता है, जिससे अधिकारियों के पास घटना की जांच मर्डर के एंगल से करने की कोई गुंजाइश नहीं बची।

दिल्ली पुलिस के वकील अनमोल सिन्हा ने आगे कहा कि अलग-अलग रैंक के अफसरों ने किसी भी बाहरी दखल के बिना तीन अलग-अलग बार इस मामले की जांच की थी। जो किसी भी तरह से लापरवाही वाली नहीं थी। वकील ने कहा कि मर्डर की थ्योरी बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत कहानी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसआईटी ने इस केस की जांच तीन बार की गई थी, लेकिन हर जांच में बस एक ही कहानी दोहराई गई लगती है।

'पुलिस ने सुसाइड का कोई कारण नहीं बताया'

जज ने कहा कि हालांकि पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि मौत सुसाइड थी, लेकिन वे इसके असली कारणों को समझाने या इस नतीजे को सपोर्ट करने वाला कोई सबूत रिकॉर्ड पर पेश करने में नाकाम रहे। भले ही मौत का संभावित कारण मौत से पहले फांसी लगने से दम घुटना हो, कोर्ट ने कहा कि जांच करने वालों ने यह साफ नहीं किया कि मरने वाले ने अपनी जान क्यों ली होगी।

प्रॉसिक्यूशन इस कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को भी ऐसे किसी भी कारण के बारे में बताने में पूरी तरह नाकाम रहा है, खासकर तब जब रिकॉर्ड में ऐसा कोई मटीरियल नहीं है, जिससे पता चले कि मरने वाला डिप्रेशन में था या उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति थी। ऐसा नहीं है कि यह कोर्ट प्रॉसिक्यूशन को सेक्शन 306 IPC के तहत अपराध के तत्वों पर विचार करने के लिए उकसा रहा है या मना रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक इशारा है कि जांच कैसे की गई या दूसरे शब्दों में, जांच किस लापरवाही से की गई है।

'एकतरफा जांच की गई'

बेंच ने आगे कहा कि पुलिस यह जांच करने में पूरी तरह नाकाम रही कि इसमें उकसाने का कोई एलिमेंट शामिल था या नहीं। इसके बजाय जांच एक-तरफा तरीके से की गई, जो सिर्फ उस महिला के बयान पर आधारित थी, जिसके साथ मृतक अर्नव दुग्गल कथित तौर पर रिलेशनशिप में था।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जांच में आस-पास के हालात की इन्वेस्टिगेटिव, एनालिटिकल या साइंटिफिक जांच किए बिना, सिर्फ सुसाइड थ्योरी पर भरोसा किया गया।

हाईकोर्ट से सीबीआई को अर्नव दुग्गल की मौत की जांच करने के अलावा, जांच एजेंसी को यह भी निर्देश दिया कि वह जांच करने के मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अगर कोई चूक हुई है, तो उसकी भी जांच करे।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
