केजरीवाल को सरकारी आवास मिलने में देरी से केंद्र पर भड़का हाई कोर्ट, इस बात को लेकर जताई नाराजगी

Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court pulls up Centre over allocating house to AAP convenor Arvind Kejriwal

हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन करने के नियमों व दिशानिर्देशों के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, केजरीवाल दिल्ली में एक सरकारी आवास के हकदार हैं।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 09:07 PM
आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी आवास आवंटित ना करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और उसके टालमटोल वाले रवैये की तीखी आलोचना की। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार का व्यवहार 'सबके लिए मुफ्त' योजना जैसा है और वह खुद चुन-चुनकर यह तय नहीं कर सकती कि किसे घर मिलेगा। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह आवासों के आवंटन से संबंधित नीति, वर्तमान प्रतीक्षा सूची और AAP पार्टी द्वारा केजरीवाल के लिए मांगे गए एक बंगले को किसी और को आवंटित करने की तारीख गुरुवार (18 सितंबर) तक कोर्ट को बताए।

यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया जब आम आदमी पार्टी के वकील राहुल मेहरा ने केजरीवाल को बंगला आवंटित नहीं करने के पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को जिम्मेदार बताया और अदालत से कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने शुरुआत में 35, लोधी एस्टेट (जिसे बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इस साल मई में खाली कर दिया था) स्थित बंगला केजरीवाल को आवंटित करने के पार्टी के प्रस्ताव के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार के वकील ने ASG की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए बार-बार समय मांगा।

मेहरा ने आगे बताया कि 4 और 12 सितंबर को हुई दो सुनवाई के दौरान, हालांकि केंद्र सरकार मामले में देरी करती रही, फिर उसने वही संपत्ति 35, लोधी एस्टेट किसी और को आवंटित कर दी। हालांकि विधि अधिकारी ने स्वीकार किया कि उस बंगले को एक राज्य मंत्री (MoS) को आवंटित किया गया है, और आवंटन की तारीख के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने अदालत से समय मांगा। साथ ही तर्क दिया कि पार्टी किसी विशिष्ट बंगले के आवंटन की मांग नहीं कर सकती। अधिकारी ने आगे जोर देकर कहा कि सरकारी आवास के लिए प्रतीक्षा सूची लंबी है और जब भी संभव होगा, AAP प्रमुख को आवास आवंटित किया जाएगा।

विधि अधिकारी की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि लंबी प्रतीक्षा सूची आवास आवंटन में बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस दत्ता ने इस बारे में केंद्र को निर्देश दिया कि वह सामान्य आवासीय पूल से आवासों के आवंटन से संबंधित नीति, वर्तमान प्रतीक्षा सूची और 35, लोधी एस्टेट के आवंटन की विशिष्ट तिथि का विवरण अगली सुनवाई की तारीख यानी 18 सितंबर तक प्रस्तुत करे।

जस्टिस दत्ता ने विधि अधिकारी से कहा, 'यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है, आपने 35 लोधी एस्टेट आवंटित कर दिया है, जबकि आप पासओवर की मांग कर रहे हैं। आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था। यहां तक कि पिछले दिन भी। रिकॉर्ड के लिए स्पष्ट निर्देश थे। प्रतीक्षा सूची आवंटन में बाधा नहीं डाल सकती। इससे (प्रतीक्षा सूची) पहले कभी बाधा नहीं बनी।'

उन्होंने आगे कहा, 'यह (आवास का आवंटन) सभी के लिए एक मुफ्त व्यवस्था जैसा प्रतीत होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सामान्य पूल से आवंटन के लिए शासन नीति क्या है। प्रतीक्षा सूची क्या है? आप चुन-चुनकर नहीं दे सकते। मैं देखना चाहता हूं कि यह (35 लोधी एस्टेट) कब आवंटित किया गया था। 26/8 या उसके बाद, यह बहुत महत्वपूर्ण है।'

इसमें आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद केजरीवाल ने पिछले साल अक्टूबर में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था और मंडी हाउस के पास एक अन्य पार्टी सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे थे।