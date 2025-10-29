बिना सीवेज सिस्टम औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, HC ने दिल्ली के अधिकारियों को लगाई फटकार

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों की इस बात पर खिंचाई की कि शहर में बिना किसी सीवेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। इस बारे में स्पष्टता का अभाव है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अधिकारियों की इस बात पर खिंचाई की कि शहर में बिना किसी सीवेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी एजेंसी ज़िम्मेदार है, इस बारे में स्पष्टता का अभाव है।

अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर स्पष्टता की कमी से नाराज होकर अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, शहर सरकार के उद्योग विभाग के सचिव, डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के प्रमुख को इस मामले में सहायता के लिए 22 नवंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एवं जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि इन अधिकारियों की उपस्थिति मुख्य रूप से अदालत को यह समझने में मदद करने के लिए है कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, जब कोई भी एजेंसी सीवेज लाइनों, बारिश जल निकासी नालियों, एसटीपी, सीटीईपी से कनेक्शन और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

पीठ ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर वे उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में जलभराव की समस्या से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि इन अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर तक एक संयुक्त रिपोर्ट दाखिल की जाए।

इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर के लिए निर्धारित की गई। पीठ ने कहा कि अगर रिपोर्ट में कोई सार्थक निर्णय नहीं दिया जाता है, तो अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। अगर उस दिन तक रिपोर्ट दाखिल कर रिकॉर्ड में ला दी जाती है, तो उन्हें अदालत में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है।

पीठ ने कहा कि शहर के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में कोई वर्षा जल निकासी व्यवस्था या सीवेज सिस्टम नहीं हैं। एमसीडी का रुख स्पष्ट है कि उसने इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई वर्षा जल निकासी व्यवस्था या जल निकासी व्यवस्था नहीं बनाई है। पीठ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है।