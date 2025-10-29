Hindustan Hindi News
बिना सीवेज सिस्टम औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, HC ने दिल्ली के अधिकारियों को लगाई फटकार

बिना सीवेज सिस्टम औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, HC ने दिल्ली के अधिकारियों को लगाई फटकार

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों की इस बात पर खिंचाई की कि शहर में बिना किसी सीवेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। इस बारे में स्पष्टता का अभाव है।

Wed, 29 Oct 2025 11:05 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिक
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अधिकारियों की इस बात पर खिंचाई की कि शहर में बिना किसी सीवेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी एजेंसी ज़िम्मेदार है, इस बारे में स्पष्टता का अभाव है।

अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर स्पष्टता की कमी से नाराज होकर अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, शहर सरकार के उद्योग विभाग के सचिव, डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के प्रमुख को इस मामले में सहायता के लिए 22 नवंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एवं जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि इन अधिकारियों की उपस्थिति मुख्य रूप से अदालत को यह समझने में मदद करने के लिए है कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, जब कोई भी एजेंसी सीवेज लाइनों, बारिश जल निकासी नालियों, एसटीपी, सीटीईपी से कनेक्शन और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

पीठ ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर वे उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में जलभराव की समस्या से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि इन अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर तक एक संयुक्त रिपोर्ट दाखिल की जाए।

इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर के लिए निर्धारित की गई। पीठ ने कहा कि अगर रिपोर्ट में कोई सार्थक निर्णय नहीं दिया जाता है, तो अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। अगर उस दिन तक रिपोर्ट दाखिल कर रिकॉर्ड में ला दी जाती है, तो उन्हें अदालत में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है।

पीठ ने कहा कि शहर के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में कोई वर्षा जल निकासी व्यवस्था या सीवेज सिस्टम नहीं हैं। एमसीडी का रुख स्पष्ट है कि उसने इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई वर्षा जल निकासी व्यवस्था या जल निकासी व्यवस्था नहीं बनाई है। पीठ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अदालत में रिपोर्ट दाखिल न करने वाली हर एजेंसी पर करोड़ों का जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि किसी निजी संस्था को सीवेज लाइन बिछाने के लिए दी जाएगी। पीठ ने पहले इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा था कि ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां बिना उपचार के अपना कचरा सीधे नालों से यमुना में डाल रही हैं। इससे यमुना नदी प्रदूषित हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
