दिल्ली HC ने एक्टर नागार्जुन की फोटो के गलत यूज पर लगाई रोक, AI के खतरों पर जताई चिंता

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता नागार्जुन के नाम, तस्वीरें और व्यक्तित्व के अन्य गुणों के कॉमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने AI के खतरों पर चिंता भी जताई।

दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि यदि एक बार आपत्तिजनक या भ्रामक कॉन्टेंट इंटरनेट पर लोड हो जाता है तो उसे एआई मॉडल की ओर से उठाए जाने की संभावना बन जाती है। इससे कद्दावर लोगों की प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जस्टिस तेजस करिया की अदालत ने वेबसाइटों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया द्वारा तेलुगु अभिनेता नागार्जुन की के नाम, इमेज और उनके व्यक्तित्व के अन्य गुणों के आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) जनरेटेड सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

अभिनेता नागार्जुन ने डिजिटल दुनिया में अपने नाम, इमेज और व्यक्तित्व के दुरुपयोग के खिलाफ अपने निजी अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने नागार्जुन को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। साथ ही कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए अभिनेता के नाम, तस्वीरों एवं अन्य सामग्री के दुरुपयोग के साथ ही एआई जनित कंटेंट पर भी रोक लगा दी।

नागार्जुन की ओर से Personality Rights की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए AI से होने वाले संभावित दीर्घकालिक खतरों पर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि जब एक बार जब कोई आपत्तिजनक या भ्रामक कंटेंट इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है तो AI मॉडल इसकी प्रामाणिकता बिना परखे इसे उठा सकते हैं।

उनके वकील, एडवोकेट प्रवीण आनंद ने भारतीय सिनेमा में अभिनेता की मज़बूत स्थिति और एक्स पर उनके छह मिलियन से ज़्यादा और फ़ेसबुक पर आठ मिलियन से ज़्यादा ऑनलाइन फ़ॉलोअर्स पर प्रकाश डाला। याचिका में कई यूट्यूब शॉर्ट्स और प्रचार वीडियो का जिक्र किया गया। इनमें नागार्जुन से जुड़े हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था। अभिनेता का कहना था कि ऐसे कंटेंट को एआई मॉडल की ओर से भी उठाया जा सकता है। ऐसा होने पर दुरुपयोग बढ़ने की आशंका है।