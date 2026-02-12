Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court private school teachers salary parity 7th pay commission verdict
प्राइवेट स्कूलों को सरकारी के बराबर देना होगा वेतन... दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

प्राइवेट स्कूलों को सरकारी के बराबर देना होगा वेतन... दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतन और भत्ते देने होंगे।

Feb 12, 2026 06:45 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि निजी स्कूलों को सरकारी स्कूलों के समान सातवें वेतन आयोग के हिसाब से अपने शिक्षकों और अन्य कर्मियों को भुगतान करना होगा।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक महिला शिक्षक की याचिका पर दिया। हालांकि, उक्त महिला शिक्षक की अब मौत हो चुकी है। अदालत की ओर से उनके कानूनी वारिसों को शिक्षिका के बकाये का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और दूसरे फायदे सरकारी स्कूलों के इसी दर्जे के कर्मचारियों पर लागू होने वाले अधिकारों से कम नहीं होंगे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में लोगों की गुमशुदगी पर हाई कोर्ट ने पूछा सवाल, केंद्र और पुलिस को नोटिस

फीस ना बढ़ाने की दलील को कोर्ट ने खारिज किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, निजी स्कूल भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार अपने शिक्षकों और अन्य कर्मियों को भुगतान करें। इस मामले में निजी स्कूल की तरफ से दलील दी गई कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा फीस बढ़ोतरी पर रोक की वजह से स्कूल अतिरिक्त खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। स्कूल आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि स्कूल चलाना है तो नियमों का पालन करना होगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में लोगों की गुमशुदगी पर हाई कोर्ट ने पूछा सवाल, केंद्र और पुलिस को नोटिस

शिक्षिका के परिवार को मिलेगा बकाया वेतन

इस मामले में महिला शिक्षिका सुजाता मेहता ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान 26 दिसंबर 2021 को सुजाता मेहता की मृत्यु हो गई। याचिका में कहा गया था कि वह निजी स्कूल में वर्ष 1984 से शिक्षक के तौर पर काम कर रही थीं। 30 नवंबर 2019 को वह सेवानिवृत हुईं, लेकिन उन्हें एक सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi High Court Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;