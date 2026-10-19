नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत, दिल्ली हाई कोर्ट ने वजह भी बताई
31 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा नाबालिग रेप पीड़िता से बच्चा पैदा करने और उसे पालने की उम्मीद रखना सही नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप पीड़ित नाबालिग गर्भवती को लड़की को लेकर बड़ा सुनाया है। कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की के 31 हफ्ते के गर्भ गर्भपात की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत देते हुए कहा कि किसी नाबालिग बच्ची से बच्चा पैदा करने और पालने का बोझ उठाने की उम्मीद करना सही नहीं है। कोर्ट ने गर्भपात का खर्च उठाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है।
कोर्ट ने बताई गर्भपात की इजाजत देने की वजह
हाई कोर्ट ने गर्भ को खत्म करने की इजाजत देते हुए कहा कि कि रेप की शिकार किसी नाबालिग के मामले में गर्भपात को केवल रेप पीड़िता के अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि इसे मानवीय अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के मामले में अगर गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती है, तो इससे रेप पीडि़ता के सम्मानपूर्व जिंदगी जीने पर असर पड़ सकता है।
क्या बोलीं जज
इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि नाबालिग को गर्भपात की इजाजत इसलिए दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर रेप पीड़िता नाबालिग बच्चे को जन्म देगी तो सम्मानपूर्वक जीवन जीने में उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी नाबालिग बच्ची से बच्चे को जन्म देने और उसको पालने की उम्मीद करना सही नहीं है, जबकि वो खुद अभी नाबालिग है।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अनुसार, सामान्य मामलों में 20 हफ्ते तक के और कुछ मामलों में 24 हफ्ते के गर्भ के गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट ने पहले मेडिकल बोर्ड से पूछा कि क्या बच्ची के गर्भ का मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है, तो बोर्ड ने जवाब देते हुए कहा कि हां नाबालिग लड़की गर्भपात के लिए अभी फिट है। इसके बाद कोर्ट ने गर्भपात की प्रक्रिया की इजाजत दे दी।
राज्य सरकार उठाएगी गर्भपात का खर्च
कोर्ट ने गर्भपात में आने वाले खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पताल में अगर बच्चा जीवित पैदा होता है, तो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे और उसकी मां को हरसंभव मदद मिल सके। ऐसी स्थिति में नाबालिग रेप पीड़िता और उसके परिवार की इच्छा के अनुसार, प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चे को गोद दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता की पहचान को भी गुप्त रखा जाए।
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