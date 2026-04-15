Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोमा में पड़े सैनिक की पत्नी को मिली IVF जारी रखने की अनुमति, HC ने फैसले में किया भागवत पुराण का जिक्र

Apr 15, 2026 06:07 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share

अदालत ने अपने फैसले में भागवत पुराण का हवाला भी दिया और कहा कि, 'एक जीवित प्राणी को 'दैव' की देखरेख में शरीर मिलता है।' ऐसे में कोर्ट को ऐसी चीज की जिद करके याचिकाकर्ता की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए, जो शारीरिक रूप से असंभव और अव्यावहारिक है।

कोमा में पड़े सैनिक की पत्नी को मिली IVF जारी रखने की अनुमति, HC ने फैसले में किया भागवत पुराण का जिक्र

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक महिला को अपने सैनिक पति के साथ संतान पैदा करने के लिए IVF (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सेना का यह जवान फिलहाल 'पर्सीस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' यानी कोमा जैसी स्थिति में है और आगे भी उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुरुष की दी हुई पुरानी सहमति को ही वैध माना जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश जवान की पत्नी की याचिका पर दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि 'किसी प्रक्रिया के कठोर पालन के नाम पर कानून के मूल उद्देश्य को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को संतान होगी या नहीं, यह इंसान के हाथ में नहीं है। जवान की पत्नी ने अपनी याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसके पति के जेनेटिक मटीरियल (शुक्राणु) को निकालकर IVF के लिए सुरक्षित रखा जाए।

'पुरानी सहमति को ही इस समय भी माना जाएगा'

मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि जवान द्वारा IVF प्रक्रिया शुरू करते समय जो सहमति दी गई थी, वह इस समय भी उचित मानी जाएगी। साथ ही अदालत ने कहा कि 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट' के तहत, उसकी पत्नी की सहमति को उसकी ओर से दी गई वैध सहमति माना जाएगा।

‘संतान होगी या नहीं, यह इंसान के हाथ में नहीं’

इस मामले में आर्मी हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने राय देते हुए कहा था कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि जवान के शरीर में जीवित शुक्राणु मिलेंगे। इस संबंध में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संतान होगी या नहीं, यह इंसान के हाथ में नहीं है। कोर्ट ने कहा, 'यह किस्मत ही तय करती है कि किसी व्यक्ति को माता-पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं।' अदालत ने अपने फैसले में भागवत पुराण का हवाला भी दिया और कहा कि, 'एक जीवित प्राणी को 'दैव' की देखरेख में शरीर मिलता है।' ऐसे में कोर्ट को ऐसी चीज की जिद करके याचिकाकर्ता की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए, जो शारीरिक रूप से असंभव और अव्यावहारिक है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल के मेन गुर्गे को दबोचा, पाकिस्तानी ISI से तार

क्या है पूरा मामला

याचिकाकर्ता महिला ने बताया कि जून 2023 में पति-पत्नी ने बच्चा पैदा करने के लिए IVF प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया था। लेकिन जुलाई 2025 में, गश्त के दौरान उसके पति काफी ऊंचाई से गिर गए, जिससे उनके दिमाग में गंभीर चोट लग गई और वह कोमा जैसी स्थिति में चले गए। इसके बाद आर्मी अस्पताल में इलाज करवाने के दौरान इस जोड़े का IVF इलाज रोक दिया गया।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में रफ्तार का कहर, डिलीवरी बॉय की ली जान; घर में अकेला कमाने वाला था

'पति-पत्नी ने मर्जी से IVF का विकल्प चुना था'

इसके बाद महिला ने अपने मातृत्व अधिकार, गरिमा और प्रजनन स्वायत्तता का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 13 अप्रैल को दिए गए अपने फैसले में, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसके पति ने अपनी मर्जी से IVF इलाज का विकल्प चुना था। कोर्ट के रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत या संकेत नहीं मिला, जिससे यह लगे कि पति ने इस इलाज के लिए सहमति नहीं दी थी।

ये भी पढ़ें:हट जाइए क्योंकि आपके बच्चे...; जस्टिस शर्मा के खिलाफ केजरीवाल की नई दलील

'तो IVF शुरू करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा'

कोर्ट ने कहा कि भले ही इस समय याचिकाकर्ता के पति की ओर से सहमति का कोई स्पष्ट संकेत न हो, फिर भी अधिकारियों के लिए यह निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत होगा कि वे IVF प्रक्रिया को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कोर्ट ने आगे कहा, 'अगर ऐसा नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता के पति द्वारा पहले दी गई सहमति बेकार हो जाएगी, और IVF इलाज शुरू करने का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा।'

‘अधिकार बढ़ना चाहिए, ना कि उसमें कमी होनी चाहिए’

फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकारी याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते कि याचिकाकर्ता के पति की लिखित सहमति मौजूद नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि IVF से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के लिए याचिकाकर्ता की सहमति को उसके पति की ओर से वैध सहमति माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ‘यह याद रखना जरूरी है कि प्रजनन संबंधी स्वायत्तता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ART एक्ट की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जिससे इस अधिकार को बढ़ावा मिले, न कि इससे कोई कटौती हो।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।