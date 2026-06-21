CJI और जूडिशरी की छवि खराब करने की कोशिश, लंदन इवेंट से जुड़े पोस्ट तुरंत हटाएंः HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेाई सूर्य कांत और अन्य जज से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे गुमराह करने वाला कंटेंट बताया है। इसमें आरोप लगाया गया था कि सीजेआई सूर्य कांत और अन्य जज सरकारी खर्च पर बैडमिंटन इवेंट के लिए लंदन गए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन फर्जी रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, कई अन्य जज और केंद्रीय मंत्री बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सरकारी खर्च पर लंदन गए थे। कोर्ट ने इसे गुमराह करने वाला कंटेट बताया।
जस्टिस तेजस करिया ने सरकार को आदेश दिया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, डिजिटल पब्लिशर और दूसरे इंटरमीडिएट्स को नोटिफिकेशन जारी करे। इसमें उन्हें निर्देश दिया जाए कि वे 24 घंटे के भीतर गलत, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक कंटेंट को हटा दें। उसका एक्सेस बंद कर दें और उसे डी-इंडेक्स कर दें। कोर्ट ने आम लोगों को भी विवादित कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग सर्विस या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड, पब्लिश, सर्कुलेट या शेयर करने से रोक दिया।
जनता का भरोसा कम हो सकता है
जस्टिस करिया ने कहा कि यह सामग्री एक सुनियोजित गलत जानकारी फैलाने वाले अभियान का हिस्सा लगती है। इसका मकसद भारत के मुख्य न्यायाधीश अन्य जजों की छवि को खराब करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की सामग्री से न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि सवाल उठने वाली सामग्री सिर्फ आलोचना, टिप्पणी या निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि यह साफ तौर पर गलत तथ्यों पर आधारित लगती है।
कई लोग तो वहां मौजूद भी नहीं थे
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि इसमें ऐसी तस्वीरें फैलाई गईं, जिनका घटना से कोई लेना-देना नहीं था। कई ऐसे लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल बताया गया, जो वहां मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट ने आगे कहा कि संवैधानिक अदालतों के खिलाफ गलत और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने से न्याय दिलाने वाली व्यवस्था में जनता के भरोसे को गंभीर और कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुंच सकता है।
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका
'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में अनुपालन के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की गई है। कोर्ट का यह यह आदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक याचिका पर आया है। इस याचिका में उन फेक न्यूज रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की गई थी, जिनमें दावा किया गया था कि लंदन में 7 जून को आयोजित सरकार-प्रायोजित दूसरे इंटरनेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप में दर्जनों जजों ने हिस्सा लिया था।
पीआईबी ने भी दावों को गलत बताया
यह विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई उन पोस्ट से शुरू हुआ था, जिनमें आरोप लगाया गया था कि लगभग 75 भारतीय जज और केंद्रीय मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के साथ जनता के टैक्स के पैसे से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लंदन गए थे। हालांकि, सरकार की फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, ये दावे गलत थे कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम के लिए लंदन गए थे। इसने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन शेयर की जा रही तस्वीरें लंदन की नहीं, बल्कि नवंबर 2025 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के बार एंड बेंच बैडमिंटन टूर्नामेंट की थीं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।