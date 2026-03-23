बिना इजाजत सोनाक्षी सिन्हा की आवाज का यूज नहीं, HC का अश्लील AI कंटेंट हटाने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी अनुमति के बिना नाम, आवाज और एआई जनित अश्लील तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की छवि और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एआई प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वेबसाइटों को सोनाक्षी की अनुमति के बिना उनके नाम, आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि कुछ लोग एआई टूल्स के जरिए उनकी अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अभिनेत्री से जुड़े ऐसे सभी आपत्तिजनक यूआरएल 36 घंटों के भीतर हटाए जाएं।
बिना इजाजत नहीं हो सकेगा नाम, रूप, आवाज का इस्तेमाल
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा करते हुए आदेश पारित किया। अदालत ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्लेटफॉर्म व ऑनलाइन रिटेलर्स को उनके नाम, रूप, आवाज एवं व्यक्तित्व से जुड़े अन्य गुणों का बिना इजाजत इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
कई प्रतिवादियों के खिलाफ डाली थी याचिका
अदालत ने यह आदेश बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की ओर से दाखिल की गई अंतरिम रोक याचिका पर दिया जो उन्होंने कई प्रतिवादियों के खिलाफ दायर अपनी याचिका में दी है। इन प्रतिवादियों में अमेरिका स्थित एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म व विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटें शामिल हैं।
गलत तरीके से आवाज का इस्तेमाल
पीठ ने कहा कि प्रतिवादी (जिनमें जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) भी शामिल हैं) अभिनेत्री के व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों जैसे उनके रूप, आवाज, छवि आदि का उनकी सहमति या इजाजत के बिना गैर-कानूनी व अनुचित व्यावसायिक लाभ के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल और शोषण कर रहे है।
क्या बोली अदालत?
अदालत ने कहा कि कुछ उल्लंघनकर्ता एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अभिनेत्री की ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने अनुचित कपड़े पहने हैं। कंटेंट अश्लील है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। पीठ ने एआई प्लेटफॉर्म व वेबसाइटों को निर्देश दिया कि वे शिकायत में पहचाने गए उल्लंघनकारी यूआरएल को आदेश मिलने के 36 घंटों के भीतर हटा दें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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