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बिना इजाजत सोनाक्षी सिन्हा की आवाज का यूज नहीं, HC का अश्लील AI कंटेंट हटाने का आदेश

Mar 23, 2026 09:06 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी अनुमति के बिना नाम, आवाज और एआई जनित अश्लील तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 

बिना इजाजत सोनाक्षी सिन्हा की आवाज का यूज नहीं, HC का अश्लील AI कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की छवि और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एआई प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वेबसाइटों को सोनाक्षी की अनुमति के बिना उनके नाम, आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि कुछ लोग एआई टूल्स के जरिए उनकी अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अभिनेत्री से जुड़े ऐसे सभी आपत्तिजनक यूआरएल 36 घंटों के भीतर हटाए जाएं।

बिना इजाजत नहीं हो सकेगा नाम, रूप, आवाज का इस्तेमाल

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा करते हुए आदेश पारित किया। अदालत ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्लेटफॉर्म व ऑनलाइन रिटेलर्स को उनके नाम, रूप, आवाज एवं व्यक्तित्व से जुड़े अन्य गुणों का बिना इजाजत इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

कई प्रतिवादियों के खिलाफ डाली थी याचिका

अदालत ने यह आदेश बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की ओर से दाखिल की गई अंतरिम रोक याचिका पर दिया जो उन्होंने कई प्रतिवादियों के खिलाफ दायर अपनी याचिका में दी है। इन प्रतिवादियों में अमेरिका स्थित एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म व विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटें शामिल हैं।

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गलत तरीके से आवाज का इस्तेमाल

पीठ ने कहा कि प्रतिवादी (जिनमें जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) भी शामिल हैं) अभिनेत्री के व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों जैसे उनके रूप, आवाज, छवि आदि का उनकी सहमति या इजाजत के बिना गैर-कानूनी व अनुचित व्यावसायिक लाभ के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल और शोषण कर रहे है।

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क्या बोली अदालत?

अदालत ने कहा कि कुछ उल्लंघनकर्ता एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अभिनेत्री की ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने अनुचित कपड़े पहने हैं। कंटेंट अश्लील है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। पीठ ने एआई प्लेटफॉर्म व वेबसाइटों को निर्देश दिया कि वे शिकायत में पहचाने गए उल्लंघनकारी यूआरएल को आदेश मिलने के 36 घंटों के भीतर हटा दें।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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