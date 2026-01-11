Hindustan Hindi News
कहां गायब हो गए दिल्ली के तीन बुजुर्ग, HC ने ढूंढ़ने को कहा, बेटी को कौन सा शक?

संक्षेप:

Jan 11, 2026 06:54 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली के वसंत कुंज में लगभग एक महीने से तीन बुजुर्ग लापता हैं। अब हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तीनों को खोजने के कड़े निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने उनकी बेटी ओन्द्रिला दासगुप्ता की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को तय की गई है।

घटना के अनुसार, ओन्द्रिला के माता-पिता, मिहिर कुमार दासगुप्ता (70 वर्ष) और अनिंदिता दासगुप्ता (60 वर्ष), और उनके चाचा समीर दासगुप्ता (75 वर्ष) अपने पालतू कुत्ते के साथ लापता हैं। सभी 13 दिसंबर 2025 की दोपहर करीब 2:30 बजे से वसंत कुंज के पॉकेट-ए, सेक्टर-ए स्थित अपने घर से गायब हो गए। बेटी ने आरोप लगाया है कि यह अपहरण और चोरी का मामला है और पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है।

बेटी ओन्द्रिला ने बताया कि मैंने कई बार अपने माता-पिता को कॉल किया पर उन्होंने नहीं उठाया। इसके बाद वह उसी शाम घर पहुंचीं। उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त-व्यस्त था और सामान बिखरा पड़ा था, जिससे चोरी होने का अंदेशा है। उन्होंने उसी दिन किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसे डेली डायरी (DD) में दर्ज किया गया।

बेटी का आरोप है कि उन्हें उनके पूर्व पति शायक सेन के फोन आया था जिन्होंने कथित तौर पर बुजुर्गों के अपहरण की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व पति ने उन्हें पुलिस के पास न जाने की चेतावनी और धमकी दी थी। इसके बाद, 14 और 15 दिसंबर को सप्लीमेंट्री शिकायतें दर्ज कराई गईं क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप के जरिए और धमकियां मिली थीं। इन धमकियों में कथित तौर पर परिवार के अन्य सदस्यों के भी इस अपहरण की साजिश में शामिल होने की बात कही गई है।

बेटी का दावा है कि 16 से 18 दिसंबर के बीच बार-बार पुलिस स्टेशन जाने के बावजूद, उनके माता-पिता और चाचा को खोजने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाना, चोरी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि आरोपी प्रभावशाली है और उनके राजनीतिक संबंध हैं।

तीन लिखित शिकायतों के बाद भी जब FIR दर्ज नहीं हुई, तो ओन्द्रिला दासगुप्ता ने एडवोकेट सुमित गहलोत के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके साथ ही उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास FIR दर्ज करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दिया था। 6 जनवरी 2026 को मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट, दोनों में ही इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होनी तय है।

