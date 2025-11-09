Hindustan Hindi News
महिला वकील से रेप में सीनियर एडवोकेट की अग्रिम जमानत रद्द, HC ने 2 जजों की जांच के भी दिए आदेश

महिला वकील से रेप में सीनियर एडवोकेट की अग्रिम जमानत रद्द, HC ने 2 जजों की जांच के भी दिए आदेश

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो जजों के खिलाफ प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं। दोनों जजों पर एक महिला वकील द्वारा 51 वर्षीय एक सीनियर वकील पर दर्ज कराए गए रेप केस में अपने आरोप वापस लेने का दबाव डालने का आरोप है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी वकील की अग्रिम जमानत रद्द कर दी।

Sun, 9 Nov 2025 02:40 PMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो जजों के खिलाफ प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं। दोनों जजों पर एक महिला वकील द्वारा 51 वर्षीय एक सीनियर वकील पर दर्ज कराए गए रेप केस में अपने आरोप वापस लेने का दबाव डालने का आरोप है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी वकील की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और कहा कि जमानत रद्द करने का एक मुख्य आधार कानूनी प्रक्रिया में दखल देना है।

जस्टिस अमित महाजन ने अपने आदेश में कहा कि मामले में दोनों पक्षों ने ‘न्याय का पूरी तरह से मजाक’ उड़ाया है। जस्टिस महाजन ने कहा, ''इस मामले में सामने आई परिस्थितियां इतने ज्यादा गंभीर हैं कि उन्होंने इस कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि न्याय के काम में दखलअंदाजी की गई है, जिसके चलते रेस्पोंडेंट नंबर 2 (आरोपी) को दी गई आजादी में दखल देना जरूरी है।''

ऐसे मामले में जजों की संलिप्तता से हाईकोर्ट हैरान

हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में जजों की संलिप्तता से वह हैरान है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरोपों की आगे जांच की जानी है, लेकिन ये ‘आपराधिक न्याय तंत्र के प्रति घोर अनादर’ का संकेत देते हैं।

क्या है मामला

27 वर्षीय पीड़ित महिला वकील ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह एक दोस्त के जरिये 51 वर्षीय आरोपी वकील से मिली थी। वह एक बार पार्टी के लिए उसके घर गई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने आगे आरोप लगाया कि क्योंकि आरोपी एक विधुर था, इसलिए उसने पीड़िता से शादी करने का वादा कर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे और इस साल मई में वह प्रेग्नेंट हो गई।

एक जज पर समझौते के लिए पैसे देने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी के कुछ जजों के साथ अच्छे संबंध थे और उन्होंने एफआईआर दर्ज होने से पहले और बाद में भी उससे संपर्क करने और उसे प्रभावित करने का प्रयास किया था।

पीड़ित महिला के वकील ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद एक जज ने उससे संपर्क किया और उसे मेडिकल जांच न कराने की सलाह दी। वकील ने दावा किया कि जज ने उसे समझौता करने के लिए पैसे का ऑफर दिया और बताया कि उसने उसे देने के लिए 30 लाख रुपये रखे हैं।

वकील ने बताया कि संबंधित जज ने महिला पर अपने बयान में केस को कमजोर करने का दबाव भी डाला और उससे कहा कि अगर वह ऐसा करती है तो आरोपी उसे और पैसे देगा।

आरोपी वकील को एक हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश

हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि आरोपी वकील तीन महीने से अधिक समय से बेल पर बाहर था, उसे एक हफ्ते में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित जजों के बर्ताव की प्रशासनिक जांच भी जरूरी है, जो पीड़ित महिला वकील के संपर्क में थे। निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।

Delhi High Court
