दिल्ली में सैनिक फार्म्स के अवैध बैंक्वेट हॉल और मैरिज वेन्यू पर 'ताला', HC का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिक फार्म्स में बिना वैधानिक मंजूरी चल रहे बैंक्वेट हॉल और मैरिज वेन्यू पर शादियों और अन्य व्यावसायिक आयोजनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिक फार्म्स स्थित कुछ बैंक्वेट हॉल और मैरिज वेन्यू में वैधानिक मंजूरी के बिना चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और आयोजनों (जिनमें शादियां भी शामिल हैं) को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने देवली साउथ एवेन्यू समाज कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
जनता की सुरक्षा जरूरी
याचिका में आरोप लगाया गया कि सैनिक फार्म्स की लेन नंबर डब्ल्यू-17 में कई बैंक्वेट हॉल और मैरिज वेन्यू संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी लिए बिना संचालित किए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन से जुड़े गंभीर सवाल शामिल हैं। किसी भी अप्रिय घटना या संभावित हादसे को रोकने के लिए आम जनता की सुरक्षा, अधिकारों व हितों की रक्षा करना जरूरी है।
प्रतिवादियों ने माना, नहीं ली थी मंजूरी
सुनवाई के दौरान तीन प्रतिवादियों की तरफ से पेश वकील ने स्वीकार किया कि उनके मुवक्किलों ने अपने परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने व शादी सहित अन्य समारोह आयोजित करने के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण से जरूरी अनुमति या मंजूरी प्राप्त नहीं की है।
…ताकि रोके जा सकें हादसे
यह भी स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी केवल संबंधित संपत्तियों का मालिक होने के आधार पर वहां व्यावसायिक गतिविधियां और विभिन्न समारोह आयोजित कर रहे थे। पीठ ने कहा कि शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में यह स्वीकारोक्ति विशेष महत्व रखती है। पीठ ने टिप्पणी की कि आम जनता के जीवन, अधिकारों व हितों की रक्षा करना जनहित में होगा, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना या संभावित हादसे को रोका जा सके।
उचित कदम उठाने के निर्देश
इसके बाद पीठ ने अधिकारियों को कानून के अनुसार, तत्काल सभी जरूरी और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि 8 प्रतिवादी अगली सुनवाई तक अपने परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित न कर सकें और न ही शादी सहित कोई समारोह आयोजित कर सकें। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश किसी भी प्रतिवादी को संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए जरूरी अनुमति, परमिट या वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने से नहीं रोकेगा।
आदेशों का उल्लंघन कर आयोजित कर रहे थे समारोह
याचिका में उन संपत्ति मालिकों और संचालकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शिकायतें शुरू करने की भी मांग की गई जो कथित तौर पर पहले जारी रोक व चेतावनी संबंधी आदेशों का उल्लंघन कर समारोह आयोजित कर रहे थे। प्रतिवादियों को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी गई है। पीठ ने आदेश की प्रति जानकारी एवं अनुपालन के लिए एमसीडी आयुक्त तथा पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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