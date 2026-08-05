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दिल्ली के सभी थानों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का होगा सर्वे, क्या आरोप?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को 6 हफ्ते के भीतर सभी पुलिस थानों में महिला शौचालयों और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का सर्वे करने का आदेश दिया है। याचिका में क्या लगाए गए हैं आरोप?

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दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों में महिला शौचालयों और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का सर्वे कराने का आदेश दिया है।

हेमलता कौशिश, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध विशेष महिला शौचालयों व कार्यशील सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का सर्वे कराने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को 6 हफ्ते के भीतर यह सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है।

दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

पीठ ने निर्देश दिया कि सर्वे के बाद दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि पुलिस थानों में इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ ही एक शपथपत्र भी दाखिल करने को कहा गया है, जिसमें यह जानकारी दी जाए कि अदालत के आदेश के अनुपालन के लिए इस अवधि में क्या कार्रवाई की गई।

याचिका में क्या आरोप?

मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। यह आदेश जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की महिला प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि मुस्कान सिंह बांकुरा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों व इकाइयों में तैनात महिला पुलिसकर्मियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं और महिलाओं के लिए अलग शौचालयों का गंभीर अभाव है।

अलग बजट का अभाव

अदालत ने इस याचिका पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में जुलाई और अगस्त 2025 के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के सभी 18 जिलों और इकाइयों में अधिकांश पुलिस थानों में कार्यशील सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें, सेनेटरी अपशिष्ट निस्तारण की मशीनें और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अलग बजट का लगभग पूर्ण अभाव है।

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यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

याचिका में कहा गया कि हजारों महिला पुलिसकर्मियों को स्वच्छ एवं निजी शौचालय तथा मासिक धर्म स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के बिना ड्यूटी करने के लिए मजबूर करना उनके गरिमा, स्वास्थ्य, निजता और मानवीय कार्य परिस्थितियों से जुड़े मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिनकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दी गई।

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याचिका में क्या मांग?

याचिका में दिल्ली पुलिस एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सभी पुलिस थानों में कार्यशील सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें और सेनेटरी अपशिष्ट निस्तारण मशीनें लगाने उनके रखरखाव की व्यवस्था करने, इसके लिए अलग बजट उपलब्ध कराने, मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और महिला पुलिसकर्मियों और महिला आगंतुकों के लिए स्वच्छ एवं पृथक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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