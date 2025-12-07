Hindustan Hindi News
तीस हजारी मेट्रो परियोजना विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, DMRC को मिलेंगे 70 लाख

तीस हजारी मेट्रो परियोजना विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, DMRC को मिलेंगे 70 लाख

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC के पक्ष में पारित उस मध्यस्थता अवॉर्ड को बरकरार रखा, जिसमें पारसवनाथ डेवलपर्स लिमिटेड (पीडीएल) पर लगभग 70 लाख रुपये से अधिक की देनदारी तय की गई थी। 

Dec 07, 2025 05:51 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के पक्ष में पारित उस मध्यस्थता अवॉर्ड को बरकरार रखा, जिसमें पारसवनाथ डेवलपर्स लिमिटेड (पीडीएल) पर लगभग 70 लाख रुपये से अधिक की देनदारी तय की गई थी। जस्टिस जस्मीत सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि कंसेशन एग्रीमेंट के तहत डीएमआरसी की तरफ से किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया।

परियोजना के पूरा न हो पाने का कारण पारसवनाथ व उसके सब-लाइसेंसी की लापरवाही थी, जिन्होंने आवश्यक स्थानीय निकाय की मंजूरी के लिए उचित आवेदन ही पेश नहीं किया। यह विवाद तीस हजारी मेट्रो स्टेशन पर वाणिज्यिक क्षेत्र के विकास से जुड़ा है।

डीएमआरसी ने इस स्थान पर कमर्शियल डिवेलपमेंट के लिए निविदा आमंत्रित की थी जिसमें पारसवनाथ डेवलपर्स सफल बोलीदाता बना। 25 फरवरी 2005 को दोनों के बीच एक कंसेशन एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत 12 वर्षों के लिए लाइसेंस व 6 माह की मोरेटोरियम अवधि तय की गई। इसकी शुरुआत मार्च 2005 से हुई।

इसके बाद पारसवनाथ ने इस स्थान को स्पेंसर रिटेल लिमिटेड को सब-लाइसेंस पर दे दिया। स्पेंसर ने व्यापार शुरू करने के लिए नगर निगम (एमसीडी) से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस (एचटीएल) की आवश्यकता बताई। इसके लिए आवेदन किया। इसी दौरान एमसीडी ने डीएमआरसी को नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया।

पत्राचार के बाद 31 जुलाई, 2006 को एमसीडी ने स्पेंसर का आवेदन यह कहते हुए खारिज किया कि आवश्यक दस्तावेज, खासकर स्वीकृत नक्शे जमा नहीं कराए गए। लाइसेंस न मिलने पर स्पेंसर ने सब-लाइसेंस एग्रीमेंट समाप्त किया।

इसके बाद पारसवनाथ ने डीएमआरसी से यह प्रमाणपत्र देने की मांग की कि मेट्रो स्टेशन पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया। साथ ही कहा गया कि यह भी दस्तावेज दे कि एमसीडी से किसी तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विवाद बढ़ने पर डीएमआरसी ने भुगतान की मांग करते हुए इनवॉयस जारी किए, जिसके बाद मामला मध्यस्थता में पहुंचा।

7 जून 2017 को मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने पारसवनाथ के सभी दावों को खारिज करते हुए डीएमआरसी के काउंटर क्लेम स्वीकार किए। पारसवनाथ को 70 लाख 27 हजार 684 रुपये एवं 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया गया। इस आदेश को पारसवनाथ ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। लेकिन हाईकोर्ट ने मध्यस्थता के आदेश को बरकरार रखा है।

