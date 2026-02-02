Hindustan Hindi News
दिल्ली में विरासत स्थलों के पास अवैध निर्माण की होगी पड़ताल, हाइकोर्ट ने दिए आदेश

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की ऐतिहासिक विरासत यानी हेरिटेज संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह इन धरोहरों के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों का व्यापक सर्वे करे। 

Feb 02, 2026 06:53 pm IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित विरासत संपत्तियों के आसपास स्थित इमारतों में अवैध निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने एमसीडी को व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह सर्वे यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या विरासत (हेरिटेज) स्थलों के निकट की जा रही या पहले से की गई निर्माण गतिविधियां भवन उपविधियों व स्वीकृत नक्शों के अनुरूप हैं या नहीं।

शिकायतों पर सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने यह निर्देश उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें हेरिटेज स्थलों के आसपास भवन उपविधियों के उल्लंघन को लेकर गंभीर शिकायतें उठाई गईं थीं।

अवैध निर्माण से बदल रहा स्वरूप

पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर ध्यान दिया कि हेरिटेज संपत्तियों के आसपास हो रहे अनधिकृत निर्माण न केवल उनके स्वरूप को बदल रहे हैं, बल्कि कई मामलों में ऐतिहासिक इमारतों की मूल पहचान व दृश्य सौंदर्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

मंजूरी देते समय नहीं किया गया नियमों का पालन

पीठ के समक्ष यह भी कहा गया कि कई बार एमसीडी द्वारा भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय न तो संबंधित भवन उपविधियों का पालन किया गया और न ही हेरिटेज संरक्षण समिति की सलाह पर विचार किया गया।

नक्शों से हटकर निर्माण का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली में हेरिटेज संपत्तियों के आसपास स्थित भवनों के कब्जाधारक स्वीकृत नक्शों से हटकर निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सीधे तौर पर हेरिटेज इमारतों पर पड़ता है। अदालत ने निर्देश दिया कि सर्वे के लिए गठित टीम में हेरिटेज संरक्षण समिति का अधिकारी भी शामिल किया जाए, जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

मांगी सर्वे रिपोर्ट

पीठ ने आदेश दिया कि प्रत्येक हेरिटेज संपत्ति के संबंध में अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट तैयार कर उसे अदालत में पेश की जाए। उसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी दी जाए, ताकि वे आवश्यक होने पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकें। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के तहत किया जाने वाला सर्वे तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए सर्वे रिपोर्ट दाखिल किए जाने की समय-सीमा भी निर्धारित की है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
