कालकाजी टेंपल के सेवादार की हत्या की जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कालकाजी मंदिर परिसर में सेवादार की हत्या किए जाने की वारदात की जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मृतक के भाई और चश्मदीदों की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उस घटना की जांच करने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 अगस्त की शाम को कालकाजी मंदिर परिसर में एक सेवादार की क्रूर हत्या की गई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने मृतक के भाई व घटना के दो चश्मदीद गवाहों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।

याचिका में जान की सुरक्षा की मांग इस याचिका में जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को स्थानान्तरित करने व अपनी जान की सुरक्षा की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस के साथ-साथ आरोपियों के परिजनों से भी खतरा है।

स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश पीठ ने दिल्ली पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 19 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया जाता है।

मजिस्ट्रेट के सामने चश्मदीदों के दर्ज हों बयान भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) की धारा 103(1) व 3(5) के तहत कालकाजी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्रार्थना की गई है कि दोनों चश्मदीद गवाहों के बयान सीधे मजिस्ट्रेट के सामने व जल्द से जल्द दर्ज किए जाएं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्य गवाहों को धमकाने की खबरें मिली हैं।

मंदिर परिसर की सुरक्षा CRPF के हवाले करने की मांग याचिका में कहा गया है कि मंदिर में कानून व अन्य स्थिति को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की पूर्ण विफलता को देखते हुए कालकाजी मंदिर परिसर से पुलिस को रोकने व कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएएफ को सौंपने की प्रार्थना की गई है।