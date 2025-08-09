Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court ordered delhi govt to give two months notice to staff mohalla clinics
मोहल्ला क्लीनिक के कर्मियों को सेवा खत्म होने से 2 माह पहले का दें नोटिस, दिल्ली HC का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि यदि वह अगले साल 31 मार्च से पहले आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव लाती है तो उसको इन कर्मियों को दो महीने का नोटिस देना होगा।
Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 04:44 PM
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।