एयर फोर्स को फ्लाइंग ब्रांच की खाली पोस्ट पर महिला को नियुक्ती देने का आदेश, क्या बोला HC?

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एयर फोर्स को 20 खाली पड़ी 'फ्लाइंग ब्रांच' की जगहों में से एक पर एक महिला उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायु सेना को 20 खाली पड़ी 'फ्लाइंग ब्रांच' की जगहों में से एक पर एक महिला को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में महिला ने 20 खाली पड़ी जगहों को भरने और इनमें से एक पर अपनी नियुक्ति की मांग की थी। ये जगहें महिलाओं के लिए तय नहीं की गई थीं। अदालत ने कहा कि मौजूदा वक्त में भारतीय सशस्त्र बलों में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह महिलाओं की मेरिट लिस्ट में 7वें स्थान पर थी जबकि दो महिलाओं को पहले से तय की गई दो जगहों पर नियुक्त किया गया था। जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने पाया कि कुल 92 जगहों में से 70 पर पुरुष उम्मीदवारों और 2 पर महिलाओं के लिए तय की गई जगहों पर महिलाओं को नियुक्त किया गया था।

अदालत ने 25 अगस्त को दिए गए अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादियों (केंद्र सरकार और भारतीय वायु सेना) को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 17 मई 2023 की परीक्षा अधिसूचना से संबंधित 20 रिक्त ‘वायुसेना (आई) फ्लाइंग’ पदों में से एक पर नियुक्त करें। याचिकाकर्ता वरिष्ठता और अन्य संबद्ध लाभों समेत तमाम सेवा लाभों के लिए नियुक्त किए गए 70 पुरुष और दो महिला उम्मीदवारों के बराबर हकदार होगी।