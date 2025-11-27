Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court ordered 50 thousand fine on custom department officers related to sex toy import know details
सेक्स टॉय पर दिल्ली की अदालत में जंग क्यों? अफसर को सैलरी से देना होगा जुर्माना

सेक्स टॉय पर दिल्ली की अदालत में जंग क्यों? अफसर को सैलरी से देना होगा जुर्माना

संक्षेप:

हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का स्पष्ट रूप से मत है कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं की पिछली खेप (consignments) बिना आपत्ति के क्लीयर कर दी गई थी और विभिन्न तीसरे पक्षों की खेप भी क्लीयर की गई थी।

Thu, 27 Nov 2025 01:37 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग (Department of Customs) पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेक्स टॉय के निर्यात पर नीति बनाने के लिए बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित करने और दो कंपनियों से जब्त किए गए उत्पादों को जारी करने का निर्देश दिया गया था। विभाग ने न्यायालय के इस निर्णय की समीक्षा मांगी थी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि समीक्षा याचिका में कोई योग्यता नहीं है और सीमा शुल्क विभाग बिना किसी कारण के याचिकाकर्ता कंपनियों को स्पष्ट रूप से परेशान कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का स्पष्ट रूप से मत है कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं की पिछली खेप (consignments) बिना आपत्ति के क्लीयर कर दी गई थी और विभिन्न तीसरे पक्षों की खेप भी क्लीयर की गई थी। तदनुसार, सीमा शुल्क विभाग की ओर से याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक याचिका में 25,000/- के हर्जाने के साथ समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। यह हर्जाना सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त श्री जैनेंद्र जैन के वेतन से काटा जाना उचित रहेगा।

30 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को ऐसे उत्पादों के आयात की समान नीति के संबंध में अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित करने का आदेश दिया था, जिन्हें बॉडी मसाजर या सेक्स खिलौने के रूप में घोषित किया गया है। न्यायालय ने टेक्सिंक (Techsync) और देबंजन इम्पेक्स (Debanjan Impex) नामक दो कंपनियों के आयात किए गए माल की अनंतिम रिहाई का भी आदेश दिया था।

समीक्षा याचिका में सीमा शुल्क विभाग ने तर्क दिया कि आयातित उत्पादों के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से अनुमोदन आवश्यक है, और कंपनियों ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि विभाग महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का खुलासा करने में विफल रहा, जो उसके दावों का खंडन करते थे। इसलिए, न्यायालय ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।