सेक्स टॉय पर दिल्ली की अदालत में जंग क्यों? अफसर को सैलरी से देना होगा जुर्माना

संक्षेप: हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का स्पष्ट रूप से मत है कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं की पिछली खेप (consignments) बिना आपत्ति के क्लीयर कर दी गई थी और विभिन्न तीसरे पक्षों की खेप भी क्लीयर की गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग (Department of Customs) पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेक्स टॉय के निर्यात पर नीति बनाने के लिए बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित करने और दो कंपनियों से जब्त किए गए उत्पादों को जारी करने का निर्देश दिया गया था। विभाग ने न्यायालय के इस निर्णय की समीक्षा मांगी थी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि समीक्षा याचिका में कोई योग्यता नहीं है और सीमा शुल्क विभाग बिना किसी कारण के याचिकाकर्ता कंपनियों को स्पष्ट रूप से परेशान कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का स्पष्ट रूप से मत है कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं की पिछली खेप (consignments) बिना आपत्ति के क्लीयर कर दी गई थी और विभिन्न तीसरे पक्षों की खेप भी क्लीयर की गई थी। तदनुसार, सीमा शुल्क विभाग की ओर से याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक याचिका में 25,000/- के हर्जाने के साथ समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। यह हर्जाना सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त श्री जैनेंद्र जैन के वेतन से काटा जाना उचित रहेगा।

30 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को ऐसे उत्पादों के आयात की समान नीति के संबंध में अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित करने का आदेश दिया था, जिन्हें बॉडी मसाजर या सेक्स खिलौने के रूप में घोषित किया गया है। न्यायालय ने टेक्सिंक (Techsync) और देबंजन इम्पेक्स (Debanjan Impex) नामक दो कंपनियों के आयात किए गए माल की अनंतिम रिहाई का भी आदेश दिया था।