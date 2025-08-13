delhi high court order on bail plea of tahir hussain in ankit sharma murder case ताहिर हुसैन को मिलेगी बेल या रहेगा जेल; हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला, Ncr Hindi News - Hindustan
ताहिर हुसैन को मिलेगी बेल या रहेगा जेल; हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोपी ताहिर हुसैन पिछले पांच साल से हिरासत में है। जानें जमानत याचिका पर कैसे चलीं दलीलें… 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 05:08 PM
पिछले पांच साल से जेल में बंद अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अन्य दो आरोपी जमानत पर हैं। ताहिर हुसैन की यह पांचवीं जमानत याचिका है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आरोपी ताहिर हुसैन और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

ताहिर हुसैन की ओर से वकील राजीव मोहन, तारा नरूला और शिवांगी शर्मा पेश हुए। इन्होंने अपनी दलील में कहा कि आरोपी 2020 से ही न्यायिक हिरासत में है जबकि दो अन्य आरोपी हसीन मुल्लाजी और समीर खान जमानत पर रिहा हो चुके हैं। यह मामला निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है। इस केस में जांच अधिकारी की पूछताछ और जिरह होनी बाकी है।

आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से यह भी दलील रखी गई कि निचली अदालत ने चौथी जमानत याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया। अदालत यह देखते हुए कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया है। अब आरोपी के पक्ष में परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

आरोपी के वकील ने कहा कि तीन प्रत्यक्षदर्शियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। शिकायतकर्ता के साक्ष्य दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने उस शिकायत की पहचान नहीं की जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई है। आरोपी ताहिर हुसैन के वकीलों ने अपनी दलीलों में यह भी कहा कि मुकदमे में हस्तक्षेप की कोई आशंका नहीं है। वकीलों का कहना था कि इस मामले में ताहिर पर गवाहों को प्रभावित करने के आरोप नहीं हैं।

वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता रजत नायर ने दलीलें रखीं। उन्होंने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने ताहिर हुसैन की पहचान कर ली है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने 29 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें भीड़ मृतक अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर की तरफ से घसीटकर लोहे की बाड़ के ऊपर से नाले में फेंक रही है।

दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता रजत नायर ने यह भी कहा कि एक गवाह ने ताहिर हुसैन की पहचान डंडों, पेट्रोल बमों और पत्थरों से लैस भीड़ के एक सदस्य के रूप में की है जो उन्हें उकसा रहा था। दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष अपनी दलील में यह भी कहा कि आरोपियों के न्याय से भागने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका है।

बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के एक बड़े मामले में भी आरोपी है। ऐसे में आने वाले वक्त में यह भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या अलग-अलग मामलों में आरोपी ताहिर हुसैन जमानत पर रिहा होता है या हिरासत बरकरार रहती है।