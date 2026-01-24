Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court order mcd delhi government road construction repair
अब पूरे इलाके की सड़कें-गलियां बनाओ… दिल्ली हाईकोर्ट की MCD और सरकार को फटकार

अब पूरे इलाके की सड़कें-गलियां बनाओ… दिल्ली हाईकोर्ट की MCD और सरकार को फटकार

संक्षेप:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की खराब सड़कों पर संज्ञान लेते हुए सरकार और एमसीडी को तत्काल मरम्मत के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने घटिया निर्माण और विभागीय देरी पर नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट मांगी है।

Jan 24, 2026 05:55 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक। नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दक्षिणी दिल्ली निवासियों की ओर से एक सड़क के निर्माण की आवाज अब बड़ा स्वरूप ले चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगम को संबंधित सड़क के अलावा क्षेत्र की अन्य सड़कों व गलियों के निर्माण-मरम्मत के आदेश दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सड़कों और गलियों को बनाने के निर्देश

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने आदेश में कहा है कि अब दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम संबंधित सड़क ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की अन्य सभी मुख्य सड़कों एवं सहायक सड़कों (गलियों) का निर्माण / मरम्मत भी करनी होगी। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि न्यायालय के आदेश पर सड़क बनी भी, लेकिन खराब सामग्री के इस्तेमाल के कारण कुछ दिन में वह पहले से भी बदतर हो गई। इस पर पीठ ने कहा कि लगता है कि दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग एवं दिल्ली नगर निगम के बीच आंतरिक झगड़ों की वजह से सड़कों के कुछ हिस्सों की या तो मरम्मत / निर्माण नहीं हुआ है। अगर मरम्मत / निर्माण हुआ है, तो उसमें सामग्री का इस्तेमाल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है। पीठ ने दोनों विभागों से कहा कि अब मिलकर काम करो और सकारात्मक नतीजे दो।

तीन महीने में टेंडर होना था

याचिकाकर्ता ने स्वयं पीठ के समक्ष पेश होकर बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित सड़क को लेकर 28 जून 2025 को सड़क बनाने के लिए टेंडर आमंत्रण नोटिस जारी किया गया था। हाईकोर्ट के आदेशानुसार तीन महीने में सड़क बनकर तैयार होनी थी। लेकिन अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसपर पीठ ने एमसीडी के वकील को अगली तारीख पर इस पर भी जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में बारिश से लौटी ठिठुरन, अगले तीन दिन और बढ़ेगा सर्दी का अहसास
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 6 दिन से लापता कपल के शव नाले में मिले,घर में झगड़े के बाद से थे गायब

क्या था मामला?

कोटला मुबारकपुर इलाके के लोगों ने बापू पार्क की सड़क के बुरे हालात को लेकर वर्ष 2024 में एक याचिका दाखिल की थी। स्थानीय निवासियों की तरफ से मनजीत सिंह चुघ ने याचिका दायर करने के साथ सड़क की तस्वीरें भी पेश की गईं थीं। उच्च न्यायालय ने सड़क बनाने के निर्देश भी दिए थे। सड़क बनी लेकिन दो से तीन महीने में ही बरसात के बाद सड़क पहले से बदतर स्थिति में पहुंच गई। एक बार फिर यहां के लोगों ने उच्च न्यायालय का रुख किया। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश पारित किया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi High Court Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।